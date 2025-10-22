ASKİ Genel Müdürü olay yerinden açıklama yaptı! Ankaralılara Mayıs müjdesini verdi

3

'BASINÇTAN DOLAYI RİSK YOK'



Akçay, CTP tipi boruların belirli basınçlara dayanabilen boru tipi olmadığını söyleyerek, "Ne yazık ki o zaman hızlı bir şekilde bu borular döşenmiş. Daha sonra ise bu yapılan işin haliyle doğal olarak sonuçları da ortaya çıkmaya başlamış ve bu CTP borular patlamaya başlamış. Çünkü dediğim gibi fenni kurallara uygun bir şekilde yapılmadığında bu boru sorunlu bir boru ve bu sorunlar ortaya çıktığı için de zaman içerisinde bu boruların önemli bir kısmı değiştirilmiş. Ama hala geride yaklaşık 30 kilometrelik bir CTP hattı var. Yüksek basıncın olduğu yerlerde patlamalar görüldüğü için düşük basınçlı olan yerlerde çok fazla bir sorun görünmüyor. Biz de hedef olarak özellikle yüksek basıncın olduğu yerleri hedef aldık ve oraları değiştirdik. Bu yaptığımız da en yüksek basıncın olduğu yer. Artık bu yüksek basınç olan yerlerde CTP boru olmayacak" diye konuştu.