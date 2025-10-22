Sincan'da su kesintisi! ASKİ'den son dakika açıklaması: Arıza giderilme saati öne çekildi
22.10.2025 - 17:02Güncellenme Tarihi:
Kaynak : Haber Merkezi
Ankara'nın Sincan ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan su kesintisi vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (ASKİ) yapılan açıklamada 22 Ekim saat 12:15'te bir arıza meydana geldiğini belirtti. İlk duyurusunda arızanın 23 Ekim saat 12:00'ye kadar çözüleceğini söyleyen ASKİ, arıza giderilme tarihini güncelleyerek öne çekti. İşte Sincan'a su verme günü ve saati...
Ankara'nın Sincan'da ilçesinden öğle saatlerinden beri meydana gelen su kesintilerinden dolayı mağdur olana vatandaş resmi kurumlardan yapılacak bir açıklamayı beklerken ASKİ son dakika açıklaması yaptı.
SU DEPOSUNDA SEVİYE DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANDI
ASKİ'den yapılan açıklamaya göre; 'Dün 12:15'te İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır' ifadeleri kullanıldı.
ARIZA GİDERİLME TARİHİ GÜNCELLENDİ
Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabileceğini duyuran ASKİ, 22 Ekim saat 23:55'te arızanın giderileceğini açıkladı.