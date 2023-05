Sinan Oğan 2. tur kararını açıkladı: Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan, ikinci tur için kararını Ankara’da bir otelde düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Ata İttifakı ile yürütülen ilkeli siyaset tarzının toplumun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzlarında farkındalık oluşturduğuna vurgu yapan Oğan, seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’ı destekleyeceğini duyurdu.

“Sığınmacılar ve kaçaklar’ meselesinde artık bir takvim mevcuttur”

Atatürkçü ve Türk milliyetçi ilkelerinin ve inancının her zaman siyasette rehberi olduğunu belirten Oğan, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk milletinin bekası, refahı ve bölünmez bütünlüğü siyasetimizin temellerini teşkil etmiştir. Kararımız şahsımıza değil milletimize yönelik kazanımlar temelinde olmuştur. Bu çerçevede sürdürdüğümüz müzakereler aşağıdaki ilkeler çerçevesinde neticelenmiştir. Her türlü terör örgütlerine karşı kesintisiz, istikrarlı ve kararlı bir mücadele devam ettirilecektir. Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi olan ‘sığınmacılar ve kaçaklar’ meselesinde artık bir takvim mevcuttur. Sınırlarımızda kaçak geçişlerin önlenmesi için tedbirler en üst seviyeye çıkarılacaktır. Anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği ve madde 66’da yer alan Türklüğün Anayasa’dan çıkarılma girişiminin karşısında ortak anlayış birliğinin mevcudiyeti görülmüştür” değerlendirmesinde bulundu.

Kararın açıklanmasından önce Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini ve her iki adayla bilinen önceliklerini müzakere ettiklerini dile getiren Oğan, sonrasında konuyu Ata İttifakı birleşenleri ile müzakere ettiklerini söyledi.

“İkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi beyan ediyorum”

Yapılan müzakereler ve istişareler sonucunda Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini aktaran Oğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu müzakere, istişareler ve tabandan gelen mesajlar sonucunda ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum. Bu kararımızı alırken her türlü istişareyi yaptığımızın, kararımızın ülkemiz ve milletimiz için en doğru karar olduğuna inandığımız için bu yönde karar aldığımızın bilinmesinde fayda var.”