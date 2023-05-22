AK Parti'den Zafer Partisi'ne ziyaret! Kurtulmuş ve Özdağ’dan ortak açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme sonrası Kurtulmuş ve Özdağ kameralar karşısına geçti.

Görüşme sonrası konuşan Kurtulmuş, "Oldukça verimli görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, bölgesel sorunları uzun uzun konuşma fırsatı bulduk. Meselenin somut tarafı cumhurbaşkanlığı seçimidir. Ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de cumhurbaşkanımıza destek verir. Her iki taraftan müşterek gördüğümüz konuy paylaşmak isterim. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ta Türkiye'yi tehdit eden önemli mesele olduğunu buna karşı milli duruş gösterilmesinin zorunlu olduğu fikirlerini beyan etmek isterim." dedi.

"GÖÇMEN MESELESİ ÖNEMLİ"

Kurtulmuş, "Göçmen meselesinin önemli bir mesele olduğunu ama bu meselenin şartlar doğrultusunda ortaya çıktığını müzakere etik. Bombalardan kaçıp geldiler. Bunun da bir sınırı var. Projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de normalleşmenin sağlanması, insanların geri dönmesi için çalışma içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak konutların yapılması gündemdedir. Çalışmalar devam ediyor. Zafer Partisi görüşleri destekleyici olacaktır." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA SIĞINMACI TEPKİSİ

"Sayın Kılıçdaroğlu 10 milyon Suriyeli getirdiniz, diyor. Bunun doğru olmadığını kendisi de biliyor." diyen Kurtulmuş, "Sığınmacı üstünden yanlış bilgiyle kamuoyu aydınlatılmalı. Bugün 4 milyon 900 bin Suriyeli var. Bizim için son derece faydalı görüşme imkanı bulduk. Zafer Partisi de kendi içinde değerlendirecektir. Türkiye'nin milli güvenliği için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

ÖZDAĞ: FAYDALI BİR GÖRÜŞME

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere görüş alışverişinde bulunduk. Terör örgütlerinin faaliyetleri ve alınması gereken politikayı değerlendirdik. Sığınmacı ve kaçaklar meselesi konusunda Zafer Partisi'nin çözüm önerilerini dile getirdik. Aramızda farklılıklar olduğu açıktır. Zafer Partisi'nin politikası gerekirse zorla geri dönüştür. Faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Numan Bey de bazı değerlendirmeler yapacak" dedi.