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Mersin’de 'Turuncu kodlu' sağanak dehşeti: Katlı kavşak sular altında kaldı, yollar çöktü!

29.10.2026 - 17:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Mersin’de 'Turuncu kodlu' sağanak dehşeti: Katlı kavşak sular altında kaldı, yollar çöktü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kodlu uyarı verdiği Mersin'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak, kente adeta felaketi yaşattı. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, ana arterlerde trafik kilitlendi. Kent merkezindeki dev katlı kavşak su basması sonucu trafiğe kapatılırken, ilçelerde ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda çökmeler meydana geldi ve derelerin debisi tehlikeli seviyelere ulaştı.

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Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu uyarı verdiği kentte, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trafik yoğunluğu yaşanan çeşitli bulvarlarda belediye ekipleri önlem aldı.

Merkez Akdeniz ilçesinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişimindeki Hal Katlı Kavşağı, su basması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kavşağın alt geçidinde biriken suyu tahliye etti.

İş makinelerinin kullanıldığı çalışmaların ardından kavşak ulaşıma açıldı.

 

AKDENİZ İLÇESİNDE BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan sağanağa ilişkin çeşitli tedbirler alındı.

Ekipler, Gündoğdu, Hal, Müfide İlhan, Çay, Karacailyas ve Dikilitaş mahallelerinde su baskınlarına karşı kepçe desteği ve motopomplar yardımıyla set oluşturdu.

Su basan bazı ev ve iş yerlerinde ekiplerce tahliye çalışması gerçekleştirildi.

Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde de bazı sokaklarda su birikti, yollarda çökme meydana geldi.

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Bozyazı ilçesinde ise sağanak nedeniyle Yuva Deresi'nin debisi yükseldi.

Devlet Su İşleri, su baskınları da yaşanan bölgede çeşitli önlemler aldı.

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