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GündemAdıyaman'da acı ölüm! 7 yaşındaki çocuk asansör çukuruna düşerek hayatını kaybetti
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Adıyaman'da acı ölüm! 7 yaşındaki çocuk asansör çukuruna düşerek hayatını kaybetti

29.10.2026 - 17:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (İHA) -

Adıyaman’ın Besni ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle suyla dolan inşaat alanındaki asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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1Adıyaman'da acı ölüm! 7 yaşındaki çocuk asansör çukuruna düşerek hayatını kaybetti

Olay, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta asansör boşluğu için kazılan derin çukur, ilçede etkili olan aşırı yağışların ardından suyla doldu.

2Adıyaman'da acı ölüm! 7 yaşındaki çocuk asansör çukuruna düşerek hayatını kaybetti

İnşaat alanına giren 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Boğulma tehlikesi geçiren Yunus Emre Mutlu, vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

3Adıyaman'da acı ölüm! 7 yaşındaki çocuk asansör çukuruna düşerek hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yunus Emre Mutlu, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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