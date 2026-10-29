Trabzon Gastronomi Festivali'nde rekor şov: 1 ton 680 kilo kuymak vatandaşa ikram edildi

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Trabzon’un coğrafi işaretli ürünleri ve gastronomi alanındaki hedeflerine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon’da 16 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Bunların 10 tanesi sadece yeme-içme alanına ilişkindir. Trabzon'a aittir. Bu ürünleri, bir festivalle beraber öne çıkarmayı bir vazife edindik. ‘Trabzon mutfağı ömrü uzatır’ diye bir cümlemiz var. Geçen sene mart ayında TÜİK tarafından yapılan tespitlerde Trabzonluların ortalama ömrü, Türkiye’nin ortalama ömrüne nazaran 2,2 yıl daha fazla. Bunda da mutfağımızın katkısı var. Bugün hem ulusal hem de uluslararası arenaya karışıyoruz. Kıymetli bir şey yapıyoruz. Trabzon mutfağı olarak bu sene UNESCO’ya müracaat ettik. İnşallah, bu adaylık sürecini başarıyla tamamlarız ve sonra Trabzon uluslararası arenada da bu, gastronomi şehirleri arasında da yerini alır. Bu şehir, iddialı karakteriyle öne çıkan bir şehirdir" dedi.