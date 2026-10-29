GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ | İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek? Bir çok ilçede kesinti sürüyor

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Tire’de Bahariye, Dere ve Yeni mahallelerinde arıza ve manevra çalışması nedeniyle elektrik kesintisi kaydı bulunuyor.



Kesinti sabah 07.12’de başladı.



Tahmini enerji verilme saati 11.12 olarak duyuruldu. Ancak arızanın niteliğine göre bu sürede değişiklik yaşanabiliyor.



Kesintiden Bahariye, Dere ve Yeni mahallelerindeki çok sayıda cadde ve sokak etkileniyor.