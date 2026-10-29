GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ | İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek? Bir çok ilçede kesinti sürüyor
İzmir elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri 29 Ekim 2026 Perşembe günü yakından takip ediliyor. “İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?”, “Gediz Elektrik kesintisi hangi ilçelerde var?”, “Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek?”, “Çiğli ve Tire’de elektrik neden yok?” soruları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. Gediz Elektrik’in kesinti verilerine göre İzmir’in bazı ilçelerinde planlı bakım ve arıza kaynaklı kesintiler devam ediyor. İşte 29 Ekim İzmir elektrik kesintisi yaşanan bölgeler ve elektriklerin gelmesi beklenen saatler...
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İzmir’in bazı ilçelerinde 29 Ekim Perşembe günü elektrik kesintileri yaşanıyor. Şebeke bakım çalışmaları, manevra işlemleri ve arızalar nedeniyle bazı mahalle ve sokaklara geçici olarak enerji verilemiyor. Canlı kesinti kayıtlarına göre özellikle Bornova, Tire ve Çiğli’de kesinti kayıtları bulunuyor.
BORNOVA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova’da iki farklı kesinti kaydı dikkat çekiyor.
Ergene Mahallesi’nde sabah saatlerinde başlayan plansız kesinti için tahmini bitiş saati 11.07 olarak açıklanmıştı. Kesinti 2. Sokak, 451, 452 ve 457. sokakları etkiledi.
Kazımdirik Mahallesi’nde ise planlı bakım çalışması nedeniyle kesinti uygulanıyor.
Kesinti başlangıcı: 09.00
Tahmini bitiş: 17.00
Kazımdirik Mahallesi’ndeki 364/11, 364/4, 364/1, 364/2, 364/5, 364/7, 364/6, 364/3, 364/12 ve 6189. sokakların kesintiden etkilendiği belirtiliyor.
TİRE’DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Tire’de Bahariye, Dere ve Yeni mahallelerinde arıza ve manevra çalışması nedeniyle elektrik kesintisi kaydı bulunuyor.
Kesinti sabah 07.12’de başladı.
Tahmini enerji verilme saati 11.12 olarak duyuruldu. Ancak arızanın niteliğine göre bu sürede değişiklik yaşanabiliyor.
Kesintiden Bahariye, Dere ve Yeni mahallelerindeki çok sayıda cadde ve sokak etkileniyor.
ÇİĞLİ’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çiğli’de de planlı çalışma nedeniyle bazı bölgelerde enerji kesintisi uygulanıyor.
Kesinti saatleri:
09.00 – 17.00
Çalışmanın planlı bakım kapsamında yapıldığı bildirildi.
Kesintiden Cumhuriyet ve Atatürk mahalleleri ile bazı sanayi ve çevre bölgelerinin etkilendiği belirtiliyor.
İZMİR’DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Kesinti süresi bölgeye göre değişiyor.
Planlı çalışmaların büyük bölümünün 17.00’ye kadar tamamlanması bekleniyor.
Plansız arızalarda ise ekiplerin çalışmasına göre enerji verme saatleri değişebiliyor.
Bu nedenle vatandaşların bulunduğu mahalleye ilişkin güncel kesinti kaydını takip etmesi gerekiyor.
30 EKİM’DE DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ VAR
İzmir’de elektrik kesintileri 29 Ekim ile sınırlı kalmayacak.
30 Ekim Cuma günü çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Kesinti programında şu ilçeler yer alıyor:
Buca, Bornova, Konak, Bayraklı, Karabağlar, Urla, Ödemiş, Aliağa, Bayındır, Bergama, Dikili, Foça, Kiraz ve Tire.
Kesintilerin büyük bölümü şebeke bakım, yenileme, kapasite artışı ve yük aktarımı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.
BUCA’DA 30 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca’da 30 Ekim günü farklı saatlerde çeşitli mahallelerde kesinti uygulanacak.
Vali Rahmi Bey Mahallesi’nde gece saatlerinde bakım çalışması yapılırken, Kaynaklar Merkez ve Çamlıkule çevresinde gündüz saatlerinde kesintiler planlanıyor.
Bazı kesintilerin 09.00-17.00 saatleri arasında sürmesi bekleniyor.
BAYRAKLI VE BORNOVA’DA KESİNTİ
30 Ekim’de Bayraklı’da Manavkuyu ve Emek mahallelerinde, Bornova’da ise Kazımdirik çevresinde elektrik kesintileri planlandı.
Çalışmaların şebeke yenileme ve kapasite artışı nedeniyle gerçekleştirileceği bildirildi.
GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDEN OLUR?
İzmir’deki elektrik kesintileri genellikle;
şebeke bakım çalışması,
arıza onarım çalışması,
yük aktarımı,
şebeke yenileme ve kapasite artışı,
ağaç kesimi,
üçüncü şahıs talepli çalışmalar
nedeniyle uygulanıyor.
Planlı kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri önceden açıklanırken, plansız kesintilerde enerji verme süresi arızanın büyüklüğüne göre değişebiliyor.