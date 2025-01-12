Simav'da bir ilk: Çırak yurdu! Hem meslek öğrenip hem de para kazanıyorlar

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) mesleki eğitimde Türkiye’ye örnek bir model sunuyor. Kendisi de zamanında oto tamircisi olan ve ‘Şeref Usta’ olarak bilinen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu tarafından kurulan merkezde, annesi, babası olmayan, köylerde yaşayan, maddi imkânları kısıtlı öğrencilere barınma, yemek ve kişisel gelişim desteği sağlanıyor.

KAYNAKÇIDAN KUAFÖRE...

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre; oto tamirciliği, makine, kaynak, kuaförlük, aşçılık, mobilyacılık, tesisatçılık ve elektrik gibi farklı mesleklerden 350 öğrencinin kayıtlı olduğu merkezde toplam 30 öğrenci de yurttan faydalanabiliyor. Yurtta düzenlenen kitap okuma günleri, sağlıklı yaşam, kişisel bakım ve bireysel gelişim seminerleriyle öğrenciler çok yönlü destekleniyor. Ayrıca eğitimciler, polisler ve doktorlar öğrencilerle bir araya gelerek onlara rehberlik ediyor.

ÇIRAĞI ÖLÜNCE

Şeref Kazcıoğlu, çıraklık döneminde yaşanan zorlukları unutmadığını belirterek “Eskiden köyden gelen çıraklar için barınma çok zordu. Kimse ev vermediği için merdivenaltı gibi izbe yerlerde kalırlardı. Yanımda çalışan bir çırak da kalp romatizmasından 38 yaşında vefat etti. Gençliğinde, çıraklık dönemindeki yaşadığı kötü şartların buna sebep olduğunu düşündüm. Çok üzüldüm. Bu nedenle çırakların zor şartlarda yaşamamaları için bu çırak yurdunu hayata geçirdim. Burada çocuklar hem meslek öğreniyorlar hem de kötü yerlerde yaşamıyorlar” dedi.

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SEKTÖRE ENTEGRE LİSE

Şeref Kazcıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi hakkında da bilgi veren Kazcıoğlu “Türkiye’de ilk kez ‘sektöre entegre’ meslek lisesi projemiz var. 9-10’da meslek lisesinde, 11-12. sınıfta fabrikada okuyacak. Fabrikanın kültürüyle o çocuk yetişecek. Mezun olunca da hazır bir çalışan olacak. Bu öğrencilerin yüzde 50’sine burs vereceğiz. Yüzde 30’una iş garantisi sağlayacağız. İkinci döneme yetiştirebilirsek, bu sistemi de devreye alacağız” diye konuştu. Kazcıoğlu, fabrikalarında MESEM’den gelen 60’a yakın stajyerlerinin bulunduğunu belirterek “Fabrika, çocuk parkı gibi oldu ama bu durumda çok mutluyuz. Çünkü iyi eğitimden, iyi üretimden başka kurtuluş şansımız yok. Sanayicilerin eğer önünden gidilirse her sanayici böyle projelere hazırdır” ifadelerini kullandı.

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MAAŞ ALIYORLAR

MESEM’lerde öğrenciler haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alıyor. En az ortaokul mezunları başvurabiliyor. 9, 10 ve 11. sınıftakiler asgari ücretin en az yüzde 30’unu, 12. sınıftakiler ise asgari ücretin en az yarısı kadar maaş alıyorlar. Ustalık belgesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi diploması alan mezunlar kendi iş yerlerini açabiliyorlar.

İLÇEDEKİ İLK ÇIRAK YURDU

Halil İbrahim Kazcıoğlu MESEM Müdürü Halil Şen ise şunları söyledi: Simav’da 40-50 kilometre uzaklıkta yer alan dağ köyleri var. Köydeki çocuklar mesleki eğitim için okumaya geldiğinde kalacak yerleri yok. Paraları da yok. O yüzden barınamıyor, geçinemiyor, mağduriyet yaşıyorlar. Ancak biz uzak köylerden, annesi babası olmayan veya farklı koşullarda olan öğrencileri meslek kazandırmak için Raife Kazcıoğlu Pansiyonu’muzda barındırıyoruz. Çıraklara yönelik 5 yurttan biriyiz, farkımız, ilçede açılan ilk çırak yurdu olmamız. Çocuklar gündüz çalışıyor, akşamları bizim kontrolümüzde barınıyorlar. Okurken araba, motor alan öğrenciler bile oluyor. Ayrıca sergilerimiz, etkinliklerimiz de var.”

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