GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSiirt’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

04.06.2026 - 21:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİİRT (İHA)

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Siirt-Kurtalan karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Üçyol mevkiinde 26 SE 127 plakalı otomobilin sürücüsü Cüneyt Ş., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.

İLGİLİ HABER

Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole yuvarlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole yuvarlandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABER

Otomobil istinat duvarına çarptı kazada 2 kişi yaralandı
Otomobil istinat duvarına çarptı kazada 2 kişi yaralandı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Bereketli toprakları merkezi hasadı başladı! Yüksek yağmur bu defa zarar verdi
#Gündem

Bereketli toprakları merkezi hasadı başladı! Yüksek yağmur bu defa zarar verdi

Ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
#Gündem

Ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
#Gündem

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı