Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole yuvarlandı
04.06.2026 - 21:07Güncellenme Tarihi:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Ayvacık ilçesinin Sapanca mevkiinde meydana geldi. Ümit Ç. idaresindeki 06 DV 2868 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
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Kazada sürücü Ümit Ç. ile araçta bulunan T.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.