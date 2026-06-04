GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDireksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole yuvarlandı
HaberlerGündem Haberleri Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole yuvarlandı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole yuvarlandı

04.06.2026 - 21:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇANAKKALE (İHA)

Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole yuvarlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Ayvacık ilçesinin Sapanca mevkiinde meydana geldi. Ümit Ç. idaresindeki 06 DV 2868 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İLGİLİ HABER

Rize'de yapımı devam ediyor! Sağlık turizmiyle de ön plana çıkacak
Rize'de yapımı devam ediyor! Sağlık turizmiyle de ön plana çıkacak

Haberin Devamı

Kazada sürücü Ümit Ç. ile araçta bulunan T.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABER

Su faturalarında yarı yarıya düşüş! Yeni faturalar vatandaşlara ulaştı
Su faturalarında yarı yarıya düşüş! Yeni faturalar vatandaşlara ulaştı

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel Haberler

Bereketli toprakları merkezi hasadı başladı! Yüksek yağmur bu defa zarar verdi
#Gündem

Bereketli toprakları merkezi hasadı başladı! Yüksek yağmur bu defa zarar verdi

Ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
#Gündem

Ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
#Gündem

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı