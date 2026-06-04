Rize'de yapımı devam ediyor! Sağlık turizmiyle de ön plana çıkacak

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Bölgenin en önemli sağlık yatırımlarından biri olarak gösterilen Rize Şehir Hastanesi projesinde, hem kaba inşaat hem de ince işçilik süreçlerinde önemli ilerleme kaydedildi. Toplam 282 bin metrekarelik inşaat alanına sahip projede 1053 yatak, 206 poliklinik, 156 yoğun bakım ünitesi ve 28 ameliyathanenin yer alması planlanıyor. Otopark kapasitesi ise 2 bin 125 açık ve 548 kapalı olmak üzere toplam 2 bin 673 araç olarak projelendirildi. Ayrıca hastane bünyesinde 56 tane de asansör hizmet verecek.

1053 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanesi inşaatının hız kesmeden ilerlediğini ifade eden Rize İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Gökhan Demiral "Burana çok hummalı bir çalışma var. 10 bin metrekare bir acil bizi bekliyor. 285 bin metrekare bir inşaatımız olacak. 1053 yatak kapasiteli olacak, 30 tane ameliyathanemiz olacak. Bunun yanı sıra radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, medikal onkolojinin çok daha ferah, çok cihaz açısından donanımlı hizmetle burada sağlık hizmeti devam edecek. Bunun yanı sıra da yoğun bakım yatak kapasitemiz artacak. Mevcudun 100 tane daha üzerine yoğun bakım yatağı ekleyeceğiz" dedi.

Deniz dolgusunda yapılan hastanenin deniz suyuna bağlı korozyondan etkilenmemesi için her türlü çalışmanın yürütüldüğünü, hastane için olabilecek bir depreme karşı da önlem alındığını hatırlatan Demiral "Şuan bulunduğumuz alan aslında deniz seviyesinden 10 metre yukarıda. Hastanenin bodrumu da deniz seviyesinden 4 metre yukarıda. Dolayısıyla korozyon, deniz suyuna bağlı etkinin çok daha uzağında bir inşaat alanında aslında bu çalışmalar sürdürüldü. 1 yıl kadar bir süre sadece alt yapı çalışmalarıyla geçildi. 1088 tane kazık dolgu burada yapıldı ve bu 60 bin metrekare gibi bir inşaat alanı ve üzerinde zemin haricinde 6 katlı bir yapıyla beraber 285 bin metrekare oldu. Tabi depremde unutulmadı olası bir deprem riskiyle 996 tane de deprem izolatörü projede yer aldı" ifadelerini kullandı.

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Son yıllarda artan sağlık turizmine de katkı sunacağını ifade eden Demiral "Ülkemiz sağlık konusunda bölgenin parlayan yıldızı. Sadece bizim yanı başımızdaki Gürcistan değil Avrupa ülkelerinden de, diğer farklı ülkelerden de ülkemize sağlık turizmi talebi gelmekte. Bizde son yıllarda ilimizde bu taleplerle karşılaşmaktayız. Biz bu hastanemiz bittiğinde Gürcistan’la beraber sağlık turizmiyle ilgili güzel projeler ortaya koyacağız" diye konuştu.