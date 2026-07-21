Didim'de sokaklar yenileniyor! Efeler Mahallesi’nde parke taşı seferberliği tamamlandı!

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Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte sokaklar daha güvenli, daha düzenli ve günlük kullanıma daha uygun hale getirildi. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan uygulamalarla hem ulaşım konforu artırıldı hem de mahalle dokusuna uyumlu bir görünüm kazandırıldı.