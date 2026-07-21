Didim'de sokaklar yenileniyor! Efeler Mahallesi’nde parke taşı seferberliği tamamlandı!
Didim Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmaları kapsamında Efeler Mahallesi’nin iki önemli sokağını daha baştan aşağı yeniledi. 1366 ve 1622 sokaklarda gerçekleştirilen kilit parke taşı döşeme ve yol düzenleme hamlesiyle mahalle sakinleri modern, güvenli ve konforlu yollara kavuştu.
Didim Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmaları kapsamında Efeler Mahallesi 1366 ve 1622 sokaklarda parke taşı döşeme ve yol düzenleme çalışmalarını tamamladı.
Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte sokaklar daha güvenli, daha düzenli ve günlük kullanıma daha uygun hale getirildi. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan uygulamalarla hem ulaşım konforu artırıldı hem de mahalle dokusuna uyumlu bir görünüm kazandırıldı.
Didim Belediyesi, kentin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım, bakım ve üstyapı çalışmalarıyla mahallelerin ihtiyaçlarına yerinde çözümler üretmeye devam ediyor.
Planlı şekilde sürdürülen uygulamalarla yaşam alanları daha güvenli, daha düzenli ve daha işlevsel hale getiriliyor.
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:
"Kentimizin her mahallesinde ihtiyaçları önceliklendirerek çalışmalarımızı planlıyoruz. Üstyapı yatırımlarımızı yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için değil, uzun yıllar güvenle kullanılacak yaşam alanları oluşturmak amacıyla hayata geçiriyoruz. Didim'in her noktasına aynı hassasiyet ve özenle hizmet üretmeye devam edeceğiz"