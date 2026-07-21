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Yol kenarında cesedi bulundu, 46 ayrı suç kaydı çıktı!

21.07.2026 - 10:01Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Yol kenarında cesedi bulundu, 46 ayrı suç kaydı çıktı!

İstanbul'un Şişli ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Aleddin İpek'e olduğu anlaşılırken İpek'in 46 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Olay, saat 16.10 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Tüneli çıkışındaki ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını farkeden Şeyma K., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

 Yol kenarında cesedi bulundu, 46 ayrı suç kaydı çıktı

46 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

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Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise cesedin Alaeddin İpek'e ait olduğu belirlendi. İpek'in ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’, ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘Kasten yaralama’ suçları başta olmak üzere 46 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından İpek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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