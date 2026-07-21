ÖSYM YKS Tercih Dönemi Başladı mı? YKS Tercih Robotu Nedir? YKS Tercih Dönemi Ne Zaman Bitiyor?
YKS tercih dönemi başladı mı? Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak? YKS tercih robotu nedir, ne işe yarar? Başarı sıralamasına göre bölüm ve üniversite nasıl bulunur? YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın gündeminde üniversite tercih süreci yer alıyor. Tercih maratonu öncesinde adaylar, tercih tarihlerini, tercih robotlarının kullanımını ve başarı sıralamasına göre tercih yapmanın püf noktalarını araştırıyor. İşte YKS tercih dönemiyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar.
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için en kritik süreçlerden biri başladı. "YKS tercih dönemi başladı mı?", "YKS tercihleri ne zaman yapılacak?", "YKS tercih robotu nasıl kullanılır?", "Başarı sıralamama göre hangi bölümleri tercih edebilirim?", "Üniversite tercihleri ne zaman sona erecek?" ve "Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğru tercih yapmak isteyen adaylar, başarı sıralamalarını analiz ederek üniversitelerin taban sıralamalarını, kontenjanlarını ve geçmiş yıllardaki yerleşme verilerini incelemeye başladı. Özellikle YKS tercih robotları ve tercih sihirbazları, adayların kendilerine uygun bölümleri belirlemesinde önemli rol oynuyor.
YKS TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI MI?
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih takvimi de netleşti. Üniversite tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak.
Adaylar tercih süreci boyunca üniversite ve bölüm seçimlerini yapabilecek, tercih listelerini düzenleyebilecek ve işlemlerini belirlenen süre içerisinde tamamlayabilecek.
Uzmanlar, tercih dönemi başlamadan önce adayların başarı sıralamalarını detaylı şekilde incelemelerini ve hedefledikleri bölümler hakkında araştırma yapmalarını öneriyor.
YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 YKS tercih dönemi 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.
Adayların tercih işlemlerini son güne bırakmamaları, tercih listelerini birkaç kez kontrol etmeleri ve tercih sıralamasını dikkatli şekilde oluşturmaları tavsiye ediliyor.
YKS TERCİH ROBOTU NEDİR?
YKS tercih robotu, adayların başarı sıralaması, puan türü, şehir tercihi ve bölüm kriterlerine göre üniversite araştırması yapmasını sağlayan analiz sistemidir.
Bu sistemler sayesinde adaylar;
Başarı sıralamalarına uygun bölümleri görebilir,
Geçmiş yılların taban sıralamalarını inceleyebilir,
Üniversiteleri karşılaştırabilir,
Bölümlerin kontenjan bilgilerine ulaşabilir,
Tercih listesini daha bilinçli şekilde oluşturabilir.
Tercih robotları, özellikle yüzlerce bölüm arasından seçim yapmak zorunda olan adaylar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. YÖK'ün Atlas uygulaması da bu amacı güden tercih robotlarından birisidir.
YKS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
Tercih robotları genellikle şu adımlarla kullanılmaktadır:
1. Başarı Sıralamasını Girin
Adaylar öncelikle YKS başarı sıralamalarını sisteme girer.
2. Puan Türünü Seçin
Sayısal, sözel, eşit ağırlık veya dil puan türü belirlenir.
3. Filtreleme Yapın
Şehir, üniversite türü veya bölüm gibi kriterler seçilir.
4. Sonuçları İnceleyin
Sistem, adayın sıralamasına uygun programları listeler.
5. Tercih Listesi Oluşturun
Riskli, orta ve garanti tercihlerden oluşan dengeli bir liste hazırlanır.
ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Tercih uzmanlarına göre yalnızca puan değil, başarı sıralaması da dikkate alınmalıdır.
Tercih sürecinde şu kriterler değerlendirilmelidir:
Başarı sıralaması
Bölümün iş olanakları
Üniversitenin akademik kadrosu
Şehir ve yaşam koşulları
Kampüs imkanları
Mezuniyet sonrası kariyer fırsatları
Geçmiş yıllardaki yerleşme verileri
Bu kriterler doğrultusunda hazırlanan tercih listeleri daha sağlıklı sonuçlar verebilir.