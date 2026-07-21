ÖSYM YKS Tercih Dönemi Başladı mı? YKS Tercih Robotu Nedir? YKS Tercih Dönemi Ne Zaman Bitiyor?

1

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için en kritik süreçlerden biri başladı. "YKS tercih dönemi başladı mı?", "YKS tercihleri ne zaman yapılacak?", "YKS tercih robotu nasıl kullanılır?", "Başarı sıralamama göre hangi bölümleri tercih edebilirim?", "Üniversite tercihleri ne zaman sona erecek?" ve "Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğru tercih yapmak isteyen adaylar, başarı sıralamalarını analiz ederek üniversitelerin taban sıralamalarını, kontenjanlarını ve geçmiş yıllardaki yerleşme verilerini incelemeye başladı. Özellikle YKS tercih robotları ve tercih sihirbazları, adayların kendilerine uygun bölümleri belirlemesinde önemli rol oynuyor.