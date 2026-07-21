YÖK ATLAS NEDİR, NE İŞE YARAR? YKS Tercihi Yapacaklar Dikkat: Başarı Sıralamasıyla Üniversite Bulmanın En Kolay Yolu

7

SIKÇA SORULAN SORULAR



YÖK Atlas ücretsiz mi?

Evet. Tüm adaylar sistemi ücretsiz olarak kullanabilmektedir.



YÖK Atlas güvenilir mi?

Evet. Sistem resmi yükseköğretim verilerine dayanmaktadır ve tercih döneminde en çok başvurulan kaynaklar arasında yer almaktadır.



YÖK Atlas'ta taban puanlar görülebilir mi?

Evet. Bölümlerin geçmiş yıllara ait taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.



YÖK Atlas tercih yapıyor mu?

Hayır. Sistem doğrudan tercih yapmaz. Adayların tercihlerini oluştururken analiz yapmasına yardımcı olur.



YÖK Atlas'ta başarı sıralamasına göre bölüm bulunabilir mi?

Evet. En çok kullanılan özelliklerden biri başarı sıralamasına göre bölüm ve üniversite filtreleme ekranıdır.



YKS tercihinde YÖK Atlas neden önemlidir?

Geçmiş yıllardaki yerleşme istatistiklerini gösterdiği için adayların daha bilinçli ve doğru tercihler yapmasına yardımcı olur.



YÖK Atlas olmadan tercih yapılabilir mi?

Evet, yapılabilir. Ancak uzmanlar daha sağlıklı tercih listesi oluşturabilmek için YÖK Atlas verilerinin mutlaka incelenmesini tavsiye etmektedir.