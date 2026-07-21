YÖK ATLAS NEDİR, NE İŞE YARAR? YKS Tercihi Yapacaklar Dikkat: Başarı Sıralamasıyla Üniversite Bulmanın En Kolay Yolu
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın araştırdığı YÖK Atlas yeniden gündeme oturdu. Peki YÖK Atlas nedir, ne işe yarar, YÖK Atlas'tan tercih nasıl yapılır, başarı sıralamasına göre üniversite ve bölüm nasıl bulunur? İşte üniversite tercih döneminin en önemli platformu hakkında merak edilenler.
YKS sonuçları açıklandı, şimdi sıra üniversite tercihlerinde. Peki başarı sıralamanızla hangi bölümlere yerleşebilirsiniz? Tercih listenizi oluştururken hangi üniversiteleri yazmalısınız? Geçen yıl aynı sıralamayla hangi adaylar hangi bölümlere yerleşti? İşte tam bu noktada milyonlarca adayın karşısına çıkan YÖK Atlas, tercih döneminin en çok kullanılan sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor. YKS tercihleri öncesinde adaylar "YÖK Atlas nedir?", "YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?", "Başarı sıralamasına göre bölüm nasıl bulunur?" ve "YÖK Atlas güvenilir mi?" sorularına yanıt arıyor.
YÖK ATLAS NEDİR?
YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilen ve üniversite adaylarının tercih sürecinde daha bilinçli karar vermesine yardımcı olan kapsamlı bir analiz ve tercih destek sistemidir.
Sistem sayesinde adaylar;
Üniversitelerin taban başarı sıralamalarını,
Kontenjan bilgilerini,
Geçmiş yıllara ait yerleşme verilerini,
Bölümlerin doluluk oranlarını,
Yerleşen öğrencilerin başarı sıralamalarını,
Üniversite ve bölüm karşılaştırmalarını,
Şehir bazlı tercih seçeneklerini inceleyebilmektedir.
Özellikle YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih döneminde milyonlarca aday tarafından kullanılan YÖK Atlas, doğru tercih listesi oluşturmanın en önemli araçlarından biri olarak kabul edilmektedir.
YÖK ATLAS NE İŞE YARAR?
YÖK Atlas'ın temel amacı adayların tercihlerini yalnızca puanlarına göre değil, başarı sıralamalarına göre yapmalarını sağlamaktır.
Örneğin;
20 bin sıralama yapan bir aday,
50 bin sıralama yapan bir aday,
100 bin sıralama yapan bir aday,
kendi sıralamasına yakın programları filtreleyerek daha gerçekçi bir tercih listesi oluşturabilir.
Bu sayede adaylar;
Ulaşılması zor tercihler,
Yerleşme ihtimali yüksek tercihler,
Garantili tercihler arasında dengeli bir liste hazırlayabilir.
YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?
Tercih döneminde en çok kullanılan modüller şunlardır:
Lisans Tercih Sihirbazı
4 yıllık bölümleri başarı sıralamasına ve puan türüne göre filtreleme imkanı sunar.
Ön Lisans Tercih Sihirbazı
2 yıllık programları incelemek isteyen adaylar için geliştirilmiştir.
Üniversite Karşılaştırma Ekranı
Birden fazla üniversiteyi aynı anda analiz ederek avantaj ve dezavantajların görülmesini sağlar.
Program Detay Ekranı
Bölümlerin;
Son yıllardaki taban sıralamalarını,
Kontenjan sayılarını,
Yerleşen aday profillerini,
Doluluk oranlarını tek ekranda gösterir.
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YKS TERCİHLERİNDE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Her yıl binlerce aday yalnızca puana bakarak tercih yaptığı için istemediği sonuçlarla karşılaşabiliyor. Uzmanlar ise tercihlerin başarı sıralaması temel alınarak yapılmasını öneriyor.
YÖK Atlas, adayların geçmiş yıllardaki yerleşme verilerini incelemesine olanak tanıdığı için tercih hatalarını azaltıyor. Böylece öğrenciler hem hedefledikleri bölümleri hem de alternatif seçenekleri daha sağlıklı değerlendirebiliyor.
Özellikle tıp, hukuk, mühendislik, psikoloji, öğretmenlik ve sağlık bilimleri gibi yoğun talep gören bölümlerde YÖK Atlas verileri tercih sürecinin en önemli referanslarından biri olarak öne çıkıyor.
TERCİH YAPACAK ADAYLARA 5 KRİTİK TAVSİYE
Sadece puana değil başarı sıralamasına odaklanın.
Son 3-4 yılın yerleşme verilerini inceleyin.
Tercih listenizde riskli, orta ve garantili seçeneklere yer verin.
Bölümün iş imkanlarını araştırın.
Üniversitenin bulunduğu şehir ve yaşam koşullarını değerlendirin.
SIKÇA SORULAN SORULAR
YÖK Atlas ücretsiz mi?
Evet. Tüm adaylar sistemi ücretsiz olarak kullanabilmektedir.
YÖK Atlas güvenilir mi?
Evet. Sistem resmi yükseköğretim verilerine dayanmaktadır ve tercih döneminde en çok başvurulan kaynaklar arasında yer almaktadır.
YÖK Atlas'ta taban puanlar görülebilir mi?
Evet. Bölümlerin geçmiş yıllara ait taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.
YÖK Atlas tercih yapıyor mu?
Hayır. Sistem doğrudan tercih yapmaz. Adayların tercihlerini oluştururken analiz yapmasına yardımcı olur.
YÖK Atlas'ta başarı sıralamasına göre bölüm bulunabilir mi?
Evet. En çok kullanılan özelliklerden biri başarı sıralamasına göre bölüm ve üniversite filtreleme ekranıdır.
YKS tercihinde YÖK Atlas neden önemlidir?
Geçmiş yıllardaki yerleşme istatistiklerini gösterdiği için adayların daha bilinçli ve doğru tercihler yapmasına yardımcı olur.
YÖK Atlas olmadan tercih yapılabilir mi?
Evet, yapılabilir. Ancak uzmanlar daha sağlıklı tercih listesi oluşturabilmek için YÖK Atlas verilerinin mutlaka incelenmesini tavsiye etmektedir.