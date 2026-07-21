150 yıllık Karadeniz efsanesine tescil geliyor! Sürmene 'tenekede mısır ekmeği' için düğmeye basıldı!

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Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, köklü lezzetiyle öne çıkan tenekede mısır ekmeğine ilişkin "Trabzon Ticaret Odası ile başvurumuzu yaptık. Hem Sürmene pidemiz hem de bıçağımız için coğrafi işaret tescillerini almıştık. Yaklaşık 150 yıllık tenekede mısır ekmeği geleneği var, şimdi de onun için başvurumuzu yaptık. Elimizdeki bilgilerin toplandığı bir metot kısmına geldik, onları da sunacağız. 3'üncü coğrafi işaretli ürünümüz olacak.



Bölgemizde farklı şekillerde mısır ekmeği yapılıyor. Bizim mısır ekmeğimizi diğerlerinden ayıran fark; teneke içerisinde karalahanaya sarılarak yapılması ve soya fasulyesi, bal baklasıyla yapılmasıdır. Kek ve helva tadında, diğerlerine göre daha ıslak kıvamda olan bir mısır ekmeğidir. Odun ateşinde yaklaşık 15 saat kadar azar azar pişiriliyor ve servis ediliyor. Karadeniz Bölgesi'nin vazgeçilmesi oldu. Tescilinin alınmasıyla da daha bilinen bir ürün olacak. Komşu ilçelerde bile farklı tatları aldığımız bir ürün olarak öne çıkıyor. Evlerinin önünde taş fırınlarda mısır ekmeğini yapan 85 yaşında teyzelerimiz var. İlçedeki salı pazarında da hem dilimlenerek hem de tenekelerle satışını yaparlar" dedi.