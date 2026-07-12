Haluk Levent neden gözaltına alındı? Haluk Levent kimdir? Haluk Levent neden gündem oldu? Haluk Levent ne yaptı? Haluk Levent tutuklandı mı?

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1998 Eylül'ünde Yine Ayrılık albümünü çıkarttı ve askere gitti. Bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da konserler verdi. 1999 depreminin ardından İzmit'te kurulan çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurdu. Depremzedeler yararına konserler verdi. Askerdeyken izin günlerinin hepsini stüdyoda geçirdi. Ayrıca ikinci deneme kitabı olan Moritos'un Düşleri'ni yayımladı. Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Haluk Levent, bu konserlerin çok önemli bir kısmından para almamış, konserin gelirini ihtiyacı olan hastalara vakfetmiştir. Yardımsever Rock’çı tanımının yakıştırılması bu sebeptendir. Haluk Levent, Ela adında bir kız çocuğuna sahiptir.