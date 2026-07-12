Haluk Levent neden gözaltına alındı? Haluk Levent kimdir? Haluk Levent neden gündem oldu? Haluk Levent ne yaptı? Haluk Levent tutuklandı mı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkartılan sanatçı Haluk Levent hakkında yeni gelişme. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı. Haluk Levent neden gözaltına alındı? Haluk Levent kimdir? Haluk Levent neden gündem oldu? Haluk Levent ne yaptı? Haluk Levent tutuklandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Türkiye'de hem rock müziğin öncü isimlerinden biri olan hem de kurduğu Ahbap Derneği ile afet dönemlerinde ve sosyal yardımlaşma konularında milyonların sevgisini kazanan sanatçı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı adli süreç kapsamında ani bir gözaltı kararı verilmesi sosyal medyada gündem oldu.
HALUK LEVENT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in, 'Dernekler Kanununa Muhalefet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul-İzmir Otobanı Bursa Mustafakemalpaşa mevkiinde gözaltına alındı.
Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirtildi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.
HALUK LEVENT KİMDİR?
Gerçek adıyla Haluk Acil olan ünlü sanatçı, 26 Kasım 1968 tarihinde Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi’nde dünyaya geldi. Annesi Sabriye Hanım, babası Mesut Bey olan Levent, dokuz kardeşin sekizincisidir. Kökeniyle ilgili yaptığı açıklamalarda ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmiştir. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda okudu. Adana Atatürk Lisesinden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde öğrencilik yaptı.
1998 Eylül'ünde Yine Ayrılık albümünü çıkarttı ve askere gitti. Bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da konserler verdi. 1999 depreminin ardından İzmit'te kurulan çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurdu. Depremzedeler yararına konserler verdi. Askerdeyken izin günlerinin hepsini stüdyoda geçirdi. Ayrıca ikinci deneme kitabı olan Moritos'un Düşleri'ni yayımladı. Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Haluk Levent, bu konserlerin çok önemli bir kısmından para almamış, konserin gelirini ihtiyacı olan hastalara vakfetmiştir. Yardımsever Rock’çı tanımının yakıştırılması bu sebeptendir. Haluk Levent, Ela adında bir kız çocuğuna sahiptir.