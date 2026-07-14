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Tekirdağ'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak

14.07.2026 - 18:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tekirdağ'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren TEKULAŞ'a bağlı tüm toplu taşıma araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde il genelinde ücretsiz hizmet verecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında uygulanacak ücretsiz ulaşım hizmetiyle vatandaşlar, TEKULAŞ'a bağlı tüm otobüs hatlarından gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilecek.

Uygulama sayesinde hem resmi anma programlarına katılımın kolaylaştırılması hem de vatandaşların şehir içi ulaşım ihtiyaçlarının rahat ve güvenli şekilde karşılanması hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulamayla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşların düzenlenecek anma etkinliklerine kolaylıkla ulaşabilmeleri ve kent genelinde toplu ulaşımın daha erişilebilir hale getirilmesi de hedefleniyor.

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Tekirdağ'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak