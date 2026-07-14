Suudi Arabistan'da görüp geçmişe sahip çıkmaya karar verdi! Kültürel mirası yaşatmak için evinin yanına müze kurdu

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Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor



Erol, "İnsanlar kültürünü yok etmeyi çok kolay başarıyor ama onu korumak çok zor. Ben zor olanı seçtim. Bugüne kadar bulabildiğim ne kadar eski alet ve edevat varsa tamamını satın alarak koruma altına aldım. Maddi değeri az olabilir ama manevi değeri çok büyük.