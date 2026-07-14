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Sapanca Gölü zemininde şaşırtan keşif: Pamuksu oluşuma ilişkin inceleme başlatıldı

14.07.2026 - 18:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (AA-İHA)

Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü'nün zemininde "pamuksu" maddenin görülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Sakarya'da faaliyet gösteren "Korsan Dalgıçlar Derneği" dalgıçları Haluk Mayhoş ve Furkan Özel, suya düşen bir dronu bulmak için Serdivan kesiminden Sapanca Gölü'ne daldı. Dalgıçlar, araştırmaları esnasında göl zemininde "pamuksu" madde görmeleri üzerine durumu yetkililere bildirdi.

2Sapanca Gölü zemininde şaşırtan keşif: Pamuksu oluşuma ilişkin inceleme başlatıldı

Konuya ilişkin çalışma başlatan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, inceleme yapılması için "pamuksu" maddeden numune aldı.

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3Sapanca Gölü zemininde şaşırtan keşif: Pamuksu oluşuma ilişkin inceleme başlatıldı

Dalgıç Haluk Mayhoş, AA muhabirine, araştırma, fotoğraf çekimi ve eğitimler için Karadeniz ve Sapanca Gölü'nde dalışlar yaptıklarını söyledi.

4Sapanca Gölü zemininde şaşırtan keşif: Pamuksu oluşuma ilişkin inceleme başlatıldı

Mayhoş, dün saat 11.00 gibi bir arkadaşlarının düşürdüğü dronu bulmak için göle girdiklerini belirterek, "Onu arama esnasında görsel çekim de yapıyorduk.

5Sapanca Gölü zemininde şaşırtan keşif: Pamuksu oluşuma ilişkin inceleme başlatıldı

Bir süre önce buluta benzeyen yapılardan suyun altında karşılaşmıştık, çok küçüklerdi yaklaşık 10-15 gün önceki mevzuydu. Dünkü dalışımızda bunların çoğaldığını gördük. Bunları kayıt altına aldık ve yetkililere bilgi verdik." diye konuştu.

6Sapanca Gölü zemininde şaşırtan keşif: Pamuksu oluşuma ilişkin inceleme başlatıldı

Göle Serdivan kesimi Aşağı Dereköy mevkisinden dalış yaptıklarını aktaran Mayhoş, "Derinlik 6-9 metreydi.

7Sapanca Gölü zemininde şaşırtan keşif: Pamuksu oluşuma ilişkin inceleme başlatıldı

Kıyıya doğru geldiğimizde 5-4 metrelerde daha yoğun olduğunu gördük. Geçen sefer de bunları görmüştük, yoğun değillerdi. Birden bu kadar çok fazla artması bizi şaşırttı." ifadesini kullandı.