Otomobil istinat duvarına çarptı kazada 2 kişi yaralandı

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Kaza, Araç ilçesi Kastamonu-Karabük karayolu Karacalar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 41 AGY 119 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan R.A. yaralandı.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.