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Tercan'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

04.06.2026 - 20:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZİNCAN (İHA)

Tercan'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Tercan-Erzincan kara yolu Topalhasan mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Recep Zaif yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

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Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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