Kuşadası'nda Adalı Kart 17 farklı sektörde indirim sağlıyor

Haberin Devamı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel döneminde, ikameti Kuşadası’nda olan kent sakinlerinin birçok avantajdan yararlanabilmesi için ‘Adalı Kart’ projesi yaşama geçirildi.

İLGİLİ HABER Örtü altı üretim yapan üreticilere büyük destek! Üretim alanı 68 bin metrekareye ulaştı

Yaklaşık 2 yılı geride bırakan uygulamada Kuşadalıların Adalı Kart’a olan ilgisi her geçen gün arttı. Kullanıcı sayısı 63 bin 915 olan Adalı Kart’ın üye iş yeri sayısı da 109’a ulaştı.

Adalı Kart uygulaması ayrıca, Kuşadası Belediyesi’nin mobil uygulaması olan Ada Mobil’den 48 bin 77 defa da indirildi. Adalı Kart, Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Arya Tesisleri ve Halk Ada Market başta olmak üzere restoran, pastane, güzellik salonu, market ve şarküteri, eğitim, sağlık, kafe, spor salonu, ev dekorasyonu, iştirak, fotoğraf stüdyosu, otomotiv, kuaför, kuyum, konaklama, otopark ve pet shop gibi 17 farklı sektörde Kuşadalılara yüzde 10 ile 30 arasında değişen indirim sağlıyor.