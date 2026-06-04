Kuşadası'nda Adalı Kart 17 farklı sektörde indirim sağlıyor
Kuşadası Belediyesi’nin, vatandaşların çeşitli avantajlardan yararlanması için hayata geçirdiği Adalı Kart, Kuşadalılara 17 farklı sektörde indirim sağlıyor. Üye iş yeri sayısının 109’a yükseldiği uygulama, her geçen gün büyüyen altyapısıyla kent ekonomisine de önemli bir katkı sunuyor.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel döneminde, ikameti Kuşadası’nda olan kent sakinlerinin birçok avantajdan yararlanabilmesi için ‘Adalı Kart’ projesi yaşama geçirildi.
Yaklaşık 2 yılı geride bırakan uygulamada Kuşadalıların Adalı Kart’a olan ilgisi her geçen gün arttı. Kullanıcı sayısı 63 bin 915 olan Adalı Kart’ın üye iş yeri sayısı da 109’a ulaştı.
Adalı Kart uygulaması ayrıca, Kuşadası Belediyesi’nin mobil uygulaması olan Ada Mobil’den 48 bin 77 defa da indirildi. Adalı Kart, Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Arya Tesisleri ve Halk Ada Market başta olmak üzere restoran, pastane, güzellik salonu, market ve şarküteri, eğitim, sağlık, kafe, spor salonu, ev dekorasyonu, iştirak, fotoğraf stüdyosu, otomotiv, kuaför, kuyum, konaklama, otopark ve pet shop gibi 17 farklı sektörde Kuşadalılara yüzde 10 ile 30 arasında değişen indirim sağlıyor.