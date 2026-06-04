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Örtü altı üretim yapan üreticilere büyük destek! Üretim alanı 68 bin metrekareye ulaştı

04.06.2026 - 18:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ORDU (İHA)

Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2019'dan bu yana üreticilere sağladığı sera ve sera naylonu destekleri sayesinde kent genelinde toplam 68 bin 150 metrekare örtü altı üretim alanı oluşturuldu.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde 2019 yılında başlatılan tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve atıl durumdaki potansiyelin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

2Örtü altı üretim yapan üreticilere büyük destek! Üretim alanı 68 bin metrekareye ulaştı

Bu doğrultuda uygulanan projelerle yeni üretim modelleri geliştirilirken, yerelde yeni sektörlerin oluşmasına da katkı sağlanıyor.

3Örtü altı üretim yapan üreticilere büyük destek! Üretim alanı 68 bin metrekareye ulaştı

Kentte son yıllarda örtü altı yetiştiriciliğine olan ilgi artarken, birçok üretici sera kurarak üretime başladı.

4Örtü altı üretim yapan üreticilere büyük destek! Üretim alanı 68 bin metrekareye ulaştı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ise sera naylonu kullanım ömrünü tamamlayan, fırtına gibi doğal afetler nedeniyle zarar gören veya kendi serasını kurarak naylon desteği talep eden üreticilere destek veriyor.

5Örtü altı üretim yapan üreticilere büyük destek! Üretim alanı 68 bin metrekareye ulaştı

2019 yılından bu yana sürdürülen sera ve sera naylonu destekleriyle birlikte Ordu genelinde toplam 68 bin 150 metrekare örtü altı üretim alanı oluşturuldu.

6Örtü altı üretim yapan üreticilere büyük destek! Üretim alanı 68 bin metrekareye ulaştı

Bu yılki sera naylonu desteğinden yararlanan üreticilerden Nuray Tutal ve Çiğdem Yaman, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı desteklerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

7Örtü altı üretim yapan üreticilere büyük destek! Üretim alanı 68 bin metrekareye ulaştı

Üreticiler, sera kurulumundan üretim sürecine kadar birçok konuda destek aldıklarını ifade ederek, bu sayede faaliyetlerini büyütme imkânı bulduklarını söyledi.

8Örtü altı üretim yapan üreticilere büyük destek! Üretim alanı 68 bin metrekareye ulaştı

Sera ve naylon desteğinin yanı sıra çeşitli sebze fideleri de temin ettiklerini dile getiren üreticiler, desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.