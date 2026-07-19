2 otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 kişi yaralandı

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Edinilen bilgilere göre kaza, Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. K.Y. (21) idaresindeki 06 EKM 328 plakalı Opel marka otomobil ile S.T. (27) idaresindeki 58 DH 074 plakalı Tofaş marka otomobil cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri ile Tofaş marka otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.