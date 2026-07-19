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Kasklı saldırgandan iş yerine silahlı saldırı

19.07.2026 - 01:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADANA (İHA)

Kasklı saldırgandan iş yerine silahlı saldırı

Adana'da kasklı bir saldırganın iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin çevreye rastgele ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, başında kask bulunan kimliği belirsiz şüpheli, iş yerine tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Saldırının ardından motosikletle bölgeden uzaklaşan şüphelinin, kaçışı sırasında çevreye rastgele ateş açtığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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