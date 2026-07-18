Serinlemek için suya giren 2 çocuktan haber alınamıyor

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Olay, İncirliova ilçesi sınırları içerisindeki Büyük Menderes Nehri kenarında meydana geldi. İddiaya göre, piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek amacıyla suya girdi. Bu sırada akıntıya kapıldıkları öne sürülen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 11 yaşındaki Şahin Ö. ile 15 yaşındaki Eda K. akıntıya kapıldı.

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İhbar üzerine olay yerine AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kayıp iki çocuğun bulunması için sulama kanalında ve çevresinde arama çalışması başlattı.

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Öte yandan çocukların yakınları da kanal boyunca kendi imkanları ile arama çalışmalarına katıldı. Nehirde kaybolduğu düşünülen iki çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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DALGIÇ POLİSLER NEHİRDE ARAMA YAPIYOR

Aydın’ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde pikniğe gittikleri Menderes Nehri kenarında suya giren ve daha sonra akıntıya kapılan Şahin Ö. ve Eda K. için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İzmir’den gelen dalgıç polisler, suda arama çalışması başlattı. Yine İzmir’den AFAD dalgıçları ile Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timlerinin (SAK) kente gelerek çalışmalara katılacağı belirtildi.