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Eşek arısının sokması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı

18.07.2026 - 23:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Eşek arısının sokması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı

Zonguldak'In Kdz. Ereğli’ye bağlı Kaptaş Kurtlar Köyü’nde fındık bahçesinde çalışırken eşek arısının soktuğu bir kadın, alerjik reaksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

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Edinilen bilgilere göre, kardeşine fındık bahçesinde dip temizliği yapmak için yardım eden 55 yaşlarındaki Aysel Y., çalışma sırasında eşek arısının saldırısına uğradı. Arıya alerjisi bulunduğu öğrenilen Aysel Y. fenalaşınca, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Y., ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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