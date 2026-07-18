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Motosiklet ile kamyonet çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti

18.07.2026 - 22:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

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Bolu-Mengen yolunda motosiklet ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Bolu-Mengen yolu Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Mehmet Sait Yağmur yönetimindeki 81 ABK 273 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen C.D. idaresindeki 33 N 6760 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Mehmet Sait Yağmur ile kamyonet sürücüsü C.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Sait Yağmur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yağmur'un cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaralanan kamyonet sürücüsü C.D. ise ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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