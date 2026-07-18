Hazır giyim sektörüne 3 metrekarelik dükkanında direniyor

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Ancak işlerin düşmesi ve ekonomik beklentiler nedeniyle onların da çoğu mesleği bıraktı. Artık herkes maddiyata, paraya pula bakıyor. Bu yüzden terziliği bırakıp başka iş kollarına yöneldiler. Şu anda benim kendi yetiştirdiğim kalfalar ve çıraklar bile bu mesleği yapmıyor.