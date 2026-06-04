Binlerce yıllık mutfak kültürü dünyaya tanıtılıyor! Çorum'da gastronomi şöleni başladı

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"Biz buradan gastronomi ile ilgili tüm altyapı çalışmalarımıza hazırız"



Gastronomi alanında tüm alt yapı çalışmalarının tamamlandığını söyleyen ÇESOP başkanı Recep Gür ise, "İnşallah bu yaptığımız çalışmalar tüm dünya ülkelerinde de bize faydalı ve yardımcı olur" ifadelerini kullandı.