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Seyir halindeyken kalp krizi geçiren minibüs şoförü faciayı önledi, yaşamını yitirdi

04.06.2026 - 19:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Dursun Mehmet ŞAHİN/ULUBEY(Ordu),(DHA)

Ordu'nun Ulubey ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren yolcu minibüsü şoförü Cantürk Topal (38), aracı bariyerlere kontrollü şekilde çarparak durdurdu. Olası bir faciayı önleyen sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

1Seyir halindeyken kalp krizi geçiren minibüs şoförü faciayı önledi, yaşamını yitirdi

Olay, bugün Ulubey-Ordu kara yolu Çatallı Mahallesi’nde meydana geldi.

2Seyir halindeyken kalp krizi geçiren minibüs şoförü faciayı önledi, yaşamını yitirdi

Ulubey ile Ordu arasında yolcu taşımacılığı yapan 52 M 0504 plakalı minibüsün şoförü Cantürk Topal, seyir halindeyken rahatsızlandı.

3Seyir halindeyken kalp krizi geçiren minibüs şoförü faciayı önledi, yaşamını yitirdi

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topal, fenalaşmasına rağmen direksiyon hakimiyetini kaybetmemek için mücadele etti.

4Seyir halindeyken kalp krizi geçiren minibüs şoförü faciayı önledi, yaşamını yitirdi

Minibüsü kontrol altında tutmayı başaran Topal, aracı yol kenarındaki bariyerlere kontrollü şekilde çarparak durdurdu.

5Seyir halindeyken kalp krizi geçiren minibüs şoförü faciayı önledi, yaşamını yitirdi

Sürücünün soğukkanlı müdahalesi sayesinde minibüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlattı.

6Seyir halindeyken kalp krizi geçiren minibüs şoförü faciayı önledi, yaşamını yitirdi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Topal, ambulansla kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.