Seyir halindeyken kalp krizi geçiren minibüs şoförü faciayı önledi, yaşamını yitirdi

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Topal, ambulansla kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.