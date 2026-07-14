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Gramı altından katbekat değerli akrep zehri Yalova'da yakalandı

14.07.2026 - 19:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YALOVA (İHA)

Gramı altından katbekat değerli akrep zehri Yalova'da yakalandı

Gramı altından katbekat değerli olduğu belirtilen akrep zehri, Yalova'da jandarmanın operasyonuyla ele geçirildi. Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen yaklaşık 500 gram akrep zehrinin piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu öğrenildi.

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Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çiftlikköy ilçesinde yürüttükleri operasyonda F.C.A. adına kayıtlı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada plastik şişe içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 500 gram şüpheli madde bulundu.

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İnceleme için Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Laboratuvarı'na gönderilen maddenin akrep zehri olduğu analizle kesinleşti.

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Jandarmanın soruşturmasında zehrin Suriye uyruklu I.A. ve A.A. tarafından yasa dışı yollarla Suriye'den getirildiği ve Türkiye'de alıcı arandığı tespit edildi.

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Kozmetik, ilaç ve bilimsel araştırmalarda sınırlı alanlarda kullanılabilen, bu nedenle yasa dışı piyasada yüksek fiyatlarla alıcı bulduğu değerlendirilen akrep zehrine el konuldu. Yaklaşık 5 milyon dolar değer biçilen maddeyle ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

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Gramı altından katbekat değerli akrep zehri Yalova'da yakalandı
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Gramı altından katbekat değerli akrep zehri Yalova'da yakalandı