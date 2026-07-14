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Kuvvetli sağanak yağış Sinop Türkeli'yi vurdu

14.07.2026 - 20:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİNOP (İHA)

Kuvvetli sağanak yağış Sinop Türkeli'yi vurdu

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop'un Türkeli, Ayancık, Erfelek ve Boyabat ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarının ardından Türkeli'de sağanak etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle biriken sular cadde ve sokakları göle çevirdi. İlçede etkisini artıran yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

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Bu arada, Güzelkent Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından, doğal gaz altyapısının yeni yapıldığı noktada meydana gelen çökme sonucu park halindeki bir otomobil hasar gördü.

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Yetkililer, kuvvetli yağışın devam edebileceğini belirterek, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

 

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