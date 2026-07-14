GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGörüntüler depremi andırıyor, çukurlar ve kayma tehlike oluşturuyor
HaberlerGündem Haberleri Görüntüler depremi andırıyor, çukurlar ve kayma tehlike oluşturuyor

Görüntüler depremi andırıyor, çukurlar ve kayma tehlike oluşturuyor

14.07.2026 - 20:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TOKAT (İHA)

Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş mevkiinde asfaltta oluşan derin çatlak ve çökmeler, ulaşımı tek şeride düşürdü.

1

İlkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş mevkiinde zeminde kayma yaşandı.

2Görüntüler depremi andırıyor, çukurlar ve kayma tehlike oluşturuyor

Başlangıçta küçük çatlaklar şeklinde görülen deformasyon, zamanla büyüyerek asfaltın geniş bir bölümünde metrelerce uzunluğa ulaşan yarıklara ve çökmelere dönüştü.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Görüntüler depremi andırıyor, çukurlar ve kayma tehlike oluşturuyor

Yolun bazı noktalarında asfalt tabakasının tamamen ayrıldığı, alt dolgu malzemesinin ortaya çıktığı görüldü. Drone ile havadan görüntülenen bölgede, yolun iki şeridinde belirgin oturmalar ve derin çatlaklar oluştuğu dikkat çekti.

4Görüntüler depremi andırıyor, çukurlar ve kayma tehlike oluşturuyor

Asfaltın yer yer onlarca santimetre ayrıldığı ve çökmenin ilerlemeye devam ettiği gözlendi. Karayolları ekipleri tarafından hasarlı bölüm trafik dubalarıyla çevrilirken, araç geçişi karşı şerit kullanılarak kontrollü şekilde tek şeritten sağlanıyor.

5Görüntüler depremi andırıyor, çukurlar ve kayma tehlike oluşturuyor

Özellikle ağır tonajlı araçların geçtiği güzergahta zemindeki deformasyonun her geçen gün artıyor.

6Görüntüler depremi andırıyor, çukurlar ve kayma tehlike oluşturuyor

Bölgede yaşayan vatandaşlar ve yolu kullanan sürücüler, çatlakların giderek büyümesinin endişe verici olduğunu belirterek, muhtemel bir kazanın yaşanmaması için kalıcı onarım çalışmalarının bir an önce başlatılmasını istedi.

7Görüntüler depremi andırıyor, çukurlar ve kayma tehlike oluşturuyor

Yetkililerin bölgede teknik inceleme yürüttüğü öğrenilirken, yolun tamamen eski güvenliğine kavuşturulması için kapsamlı güçlendirme ve onarım çalışmasının yapılması bekleniyor.