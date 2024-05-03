Sıcaklıkların artmasıyla vakalar görülmeye başlandı! Kırsal alanlarda yaşayanlara dikkat

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Güler Delibalta, “Son günlerde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında çok ciddi bir artış var. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, enfekte kenelerin taşıdığı virüsler yoluyla insana bulaşır. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan, hayvancılıkla uğraşan kişilerde daha sık görülür.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Hastalık genellikle ateş, üşüme-titreme, baş ağrısı yaygın kas ağrıları, bulantı-kusma, ishal, yüzde kızarıklık, karaciğerde büyüme ve kanama bulguları ile kendini gösterir. Ateş, kırıklık, kas ağrısı, iştahsızlık, baş ağrısı, aşırı duyarlılık, sırt ağrısı, kol ve bacaklarda ağrı, mide bölgesinde ağrı, bel bölgesinde ağrı gibi belirtiler ile ani olarak başlar. Bazen kusma, karın ağrısı ve ishal de bulgular arasında yer alır.

Gövde ve kol ve bacaklarda cilt içi kanama görülebilir. Burun kanaması, diş eti kanaması ve değişik alanlarda kanama bulguları bulunabilir. Hastalığın kuluçka süresi kene ısırmasından sonra 2-14 gün arasında değişir. Fakat genellikle 2-7 gün içerisinde belirti gösterir. Tedavide erken teşhis ve uygun tedavi çok önemlidir” dedi.

Haberin Devamı

KİMLER RİSK ALTINDA?

Genellikle kırsal kesimlerde yaşayanlarda risk faktörünün daha fazla olduğunu belirten Dr. Delibalta, “Genellikle çiftlik çalışanları, çobanlar, kasaplar, mezbaha çalışanları, hayvancılıkla uğraşanlar, veterinerler, akut hastalarla temas olasılığı bulunan salgın bölgelerde görev yapan sağlık personeli, askerler, kamp ve piknik yapanlar risk altındadır.

Bu kişiler mümkün olduğunca kenelerin bulunduğu ortamdan kaçınmalı. Kenelerin yaşayabileceği ortamlarda bulunulması durumunda vücutlarını kene yönünden muayene etmeliler. Vücutta kene var ise kesinlikle çıplak elle müdahale etmemeli, kendileri koparmamalı ve en hızlı şekilde bir sağlık kuruluşuna başvurmalılar” ifadelerini kullandı.

YEŞİL ALANLARDA ÖNEM ALINMALI

Keneden korunmak için alınacak önlemlerin altını çizen Delibalta, “En önemli konulardan biri önlem almak. Hepimiz bahar ve yaz aylarında yeşil alanlara gidip piknik yapıyoruz. Ama çeşitli önlemleri almakta fayda var. Açık renkli uzun ve vücudu örten giysiler tercih edilmedi. Mümkünse çizme giyilmeli, ayakkabı tercih ediliyorsa da uzun çorap giyilmeli ve pantolon paçaları çorap içine alınmalı. Ayrıca bu alanlardan dönüldüğünde mutlaka kene kontrolü yapılmalı” diye konuştu.

Haberin Devamı