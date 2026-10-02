SGK'DAN İLAÇ VE TEDAVİLER İÇİN YENİ KARAR! Resmî Gazete'de yayımlandı

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık hizmetlerinde ödeme ve geri ödeme kurallarını belirleyen Sağlık Uygulama Tebliği'nde kapsamlı değişiklik yapıldı.

2 Ekim 2026 tarihli ve 33388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ, hem bazı ilaçların hangi koşullarda karşılanacağını hem de organ nakli, kemik iliği nakli ve çeşitli tıbbi işlemlerin SGK tarafından nasıl faturalandırılacağını yeniden düzenliyor.

Düzenlemede en dikkat çekici başlıklar arasında organ ve doku nakilleri, meme kanseri tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ve nadir görülen nörolojik bir hastalık olan nöromiyelitis optika spektrum bozukluğunda kullanılan satralizumab bulunuyor.

ORGAN VE DOKU NAKİLLERİNDE SGK ÖDEME ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Tebliğle Sağlık Uygulama Tebliği'nin organ ve doku nakillerine ilişkin bölümü yeniden yazıldı.

SGK sağlık yardımlarından yararlanan kişilere organ veya doku nakli yapılmasının gerekli görülmesi halinde, nakil tedavisine ilişkin giderlerin yanı sıra verici durumundaki kişinin tedaviyle bağlantılı giderleri de Kurum tarafından karşılanacak.

Organ nakillerinin, bünyesinde organ nakli merkezi bulunan sağlık hizmeti sunucularında gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Yurt içinde organ bulunması halinde hastanın organın bulunduğu yere veya naklin yapılacağı merkeze götürülmesine ilişkin belirli nakliye ve transfer giderlerinin de Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri kapsamında karşılanması öngörülüyor.

Yeni düzenleme ayrıca kadavra donör teminine ilişkin ödeme sistemini de ayrıntılandırıyor.

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Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi tarafından bildirilen her bir kadavra donör için donörü temin eden sağlık kuruluşuna "kadavra donör temini" işlemi üzerinden ödeme yapılabilecek.

KAN GRUBU UYUMSUZ BÖBREK NAKLİNDE YENİ KURAL

Düzenlemenin dikkat çeken bölümlerinden biri ABO kan grubu uyumsuz böbrek nakilleriyle ilgili.

Yeni kurala göre herhangi bir diyaliz yöntemiyle tedavisi mümkün olmayan ve bu durumunu SGK ile sözleşmeli üçüncü basamak sağlık kuruluşunun sağlık kurulu raporuyla belgeleyen hastalar dışındaki ABO uyumsuz böbrek nakillerinin giderleri SGK tarafından karşılanmayacak.

Bu hastalara uygulanacak aferez işlemi ve bu işlemde kullanılan tıbbi malzemeler de ayrıca faturalandırılamayacak.

Organ ve doku nakillerine ilişkin bu bölüm, tebliğin yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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MEME KANSERİ İLAÇLARINDA ÖDEME KOŞULLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki önemli değişikliklerden biri de bazı meme kanseri ilaçlarının geri ödeme koşullarında yapıldı.

Trastuzumab emtansine kullanımına ilişkin kriterler yeniden düzenlendi.

HER-2 pozitif belirli erken evre meme kanseri hastalarında, gerekli tedavi ve test koşullarının sağlanması halinde ilacın ameliyat sonrası dönemde tek ajan olarak en fazla 14 kür kullanılabilmesine ilişkin hükümler getirildi.

Metastatik meme kanseri hastalarında ise ilacın hangi tedavi aşamasında ve hangi koşullarda kullanılabileceği yeniden tanımlandı.

Geri ödeme için tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ve tıbbi onkoloji uzmanı tarafından düzenlenen reçete aranacak.

PERTUZUMAB VE TRASTUZUMAB İÇİN DE KURALLAR DEĞİŞTİ

Pertuzumab ile trastuzumabın kullanımına ilişkin ödeme koşulları da yeniden düzenlendi.

HER-2 pozitif, lokal ileri, inflamatuvar veya yüksek riskli erken evre meme kanserinde pertuzumabın trastuzumab ve kemoterapiyle birlikte neoadjuvan tedavide en fazla dört kür kullanılmasına ilişkin hükümler belirlendi.

Metastatik meme kanserinde ise belirli hasta gruplarında pertuzumab, trastuzumab ve dosetaksel kombinasyonunun ilk seri tedavide kullanılabilmesine ilişkin koşullar yer aldı.

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Tedavi sırasında hastalığın ilerlemesi halinde pertuzumabın tek başına veya başka bir kombinasyonun parçası olarak sürdürülmesine ödeme yapılmayacak.

Dosetakselin yan etki nedeniyle kesilmesi durumunda ise trastuzumab ve pertuzumab tedavisine devam edilebilecek.

Nadir nörolojik hastalık için satralizumab düzenlemesi

Tebliğde nöromiyelitis optika spektrum bozukluğu, kısa adıyla NMOSB tedavisinde kullanılan satralizumab için de geri ödeme koşulları belirlendi.

İlaç, yüksek hastalık aktivitesi gösteren ve tekrarlayan ataklarla seyreden NMOSB hastalarında belirli şartlarla karşılanacak.

Düzenlemeye göre hastanın 12 yaş veya üzerinde olması, vücut ağırlığının en az 40 kilogram olması, Aquaporin-4 antikorunun pozitif bulunması ve belirlenen diğer klinik kriterleri karşılaması gerekiyor.

Ayrıca önceki tedavilere rağmen belirli sayıda atak geçirilmiş olması şartı aranıyor.

İlacın geri ödenebilmesi için üçüncü basamak sağlık kuruluşunda üç nöroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve reçetenin nöroloji uzmanı tarafından yazılması gerekiyor.

Altı aylık kullanım sonunda hastanın EDSS skorunun 8 veya üzerine çıkması halinde tedavi sonlandırılacak.

Satralizumab ayrıca yalnızca yatarak tedavide kullanılması halinde bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendi.

BRONKOSKOPİ İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEME

SGK'nın sağlık hizmeti işlem puan listesinde bronkoskopi için de değişiklik yapıldı.

Fleksibl veya rijit tanısal bronkoskopi işleminin hangi uzmanlık alanları tarafından gerçekleştirilmesi halinde faturalandırılabileceği yeniden düzenlendi.

Göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, çocuk cerrahisi ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanlarının yanı sıra yoğun bakım ünitelerinde yoğun bakım uzmanlarının gerçekleştirdiği işlemler de belirlenen koşullarda faturalandırılabilecek.

Genel anestezi uygulanması halinde anestezi bedelinin ayrıca faturalandırılmasına da imkân tanındı.

YENİ CERRAHİ İŞLEM LİSTEYE EKLENDİ

Sağlık hizmeti işlem listesine "özofagus atrezisi primer onarımı (torakoskopik)" işlemi de eklendi.

İşlem için hem hizmet başına ödeme listesinde hem de tanıya dayalı işlem listesinde ayrı kod ve puan belirlendi.

Böylece söz konusu cerrahi işlemin sağlık kuruluşları tarafından SGK'ya faturalandırılmasına ilişkin çerçeve de netleştirilmiş oldu.

KEMİK İLİĞİ NAKİLLERİNDE PAKET KAPSAMI DEĞİŞTİ

Kemik iliği nakillerine ilişkin paket ödeme sisteminde de değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeyle kemik iliği bankalarından temin edilen kemik iliği ve kordon kanı bedelleri dışında, paket dönemi içinde yapılan tetkik, tahlil, işlem, kan ve kan bileşenleri, tıbbi malzemeler, ilaçlar ve komplikasyon tedavilerinin önemli bölümü paket fiyatın kapsamına alındı.

Nakille ilgisi bulunmayan ve nakil öncesinden beri devam eden kronik hastalıkların ayakta tedavisinde kullanılan ilaçlar ile kişisel tedavi amacıyla yurt dışından getirilen ilaçlar ise paket fiyatın dışında bırakıldı.

Allojenik nakillerde paket süresi nakilden önceki 15 gün ile nakilden sonraki 90 günü kapsayacak. Diğer nakillerde ise nakil öncesi 15 gün ve nakil sonrası 60 günlük dönem esas alınacak.

SGK'NIN BEDELİNİ ÖDEDİĞİ İLAÇ LİSTESİ DE DEĞİŞTİ

Tebliğle SGK'nın "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi" de güncellendi.

Listede ilaçların geri ödeme kapsamına giriş tarihleri, aktif veya pasif hale geleceği tarihler ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler bulunuyor.

Bu nedenle listedeki her ilaç için aynı yürürlük tarihi uygulanmayacak. İlaç bazında belirtilen tarih ve koşullar esas alınacak.

YENİ SGK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenlemenin tamamı aynı gün yürürlüğe girmiyor. Organ ve doku nakillerine ilişkin hükümler, tebliğin yayımlanmasından 30 gün sonra uygulanmaya başlayacak. Onkoloji ilaçları, bazı sağlık hizmeti işlem puanları ve satralizumabın belirli ödeme listelerine eklenmesine ilişkin hükümler ise yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecek.

Kemik iliği nakli paketlerine ilişkin düzenlemenin bir bölümü 5 Eylül 2026 tarihinden geçerli olmak üzere 2 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Bedeli ödenecek ilaç listesindeki düzenlemelerde ise her ilaç için listede belirtilen giriş, aktifleşme veya pasifleşme tarihi esas alınacak.

Diğer bazı hükümler ise 2 Ekim 2026 itibarıyla yürürlükte.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Sağlık Uygulama Tebliği, SGK'nın sağlık hizmetleri ve ilaçlar için hangi koşullarda ödeme yapacağını belirleyen temel düzenlemelerden biri.

Bir ilacın geri ödeme koşulları, hastadan istenecek sağlık kurulu raporu, reçeteyi yazabilecek uzmanlık dalı ve belirli tıbbi işlemlerin hangi şartlarla SGK'ya fatura edilebileceği gibi ayrıntılar bu tebliğ üzerinden belirleniyor.

2 Ekim'de yayımlanan değişiklik de özellikle organ nakli hastaları, bazı kanser hastaları, NMOSB tedavisi görenler ve bu alanlarda hizmet veren sağlık kuruluşları açısından yeni kurallar getiriyor.