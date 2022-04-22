SGK resmen duyurdu! Artık para ödemesi yapılmayacak

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, pandemi bakım hizmetlerini hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan listelerinden çıkardı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tebliğine göre, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, 13 Nisan’a yaptığı toplantı sonuncunda, pandemi bakım hizmeti ile pandemi yoğun bakım hizmetlerini sağlık uygulama tebliği ekinde yer alan hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan hizmetleri listesinden çıkardı.

Bu karara göre koronavirüs nedeniyle hastanede veya yoğun bakımda yatan hastalar için SGK artık hastanelere pandemi bakım hizmeti ücretini ödemeyecek. İzmir Tabip Odası üyesi Ergün Demir ile İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç, tebliğ değişikliğine ilişkin ortak kaleme aldığı makalede, şunları belirtti:

“Bu durum salgının bittiğinin ilanıdır. Oysa vaka ve ölüm sayıları azalmış ancak salgının sona erdiğine dair Dünya Sağlık Örgütü’nden henüz bir duyuru yapılmamış, yani pandemi sona ermemiştir. SGK’nın hastanelere pandemi bakım ücretini bundan sonra ödememesi demek tıpkı salgının başlangıcında olduğu gibi hastaların özel hastanelerin insafına terk edilerek mağdur edilmesi demektir.

Yapılan SUT değişikliği ile sağlığın finansmanında en önemli kurum olan SGK’nın pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tedavilerde hastanelere ödediği pandemi bakım hizmeti ücretinin ödenmesinin yürürlükten kaldırılması ile zihinlerde pandeminin bittiği izlenimi yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Sağlık Bakanlığı’na ve Bilim Kurulu’na salgının bitmediğini ve devam ettiğini tekrar hatırlatıyoruz. Pandemi sürecinin bu evresinde Sağlık Bakanlığı’nı ve Sosyal Güvenlik Kurumunu halk sağlığını gözetmeye, bilimsel ve gerçekçi sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz.”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel Kovid vaka artış oranının son bir aydır düşüşünü sürdürdüğünü açıkladı. Örgütün yayımladığı haftalık rapora göre, 11-17 Nisan’daki küresel vaka artış verileri paylaşıldı. Rapora göre, bu zaman aralığında dünyada toplam 5.5 milyon Kovid-19 vakası görülürken 18 bin 215 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Küresel vaka artış oranı, bir önceki haftaya göre yüzde 24 azaldı ve martın son haftasından bu yana küresel vakalardaki düşüş devam etti.

Ancak Çin’in finan merkezi Şanghay’da Kovid-19 kaynaklı ölümler sürüyor. Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgında son 24 saatte 8 kişi daha öldü. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün 70 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan kişiler olduğu duyuruldu. Şanghay’da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2634, göstermeyen 15 bin 861 vaka kaydedildi. Nüfusu 26 milyonu aşan karantinadaki kentte 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklandı. Toplu testler ve sokağa çıkma yasakları kentin büyük bölümünde devam ediyor.

Türkiye’de dün yapılan 153 bin 733 Kovid-19 testinden 3 bin 354’ü pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 964 kişi iyileşti. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı oranı yüzde 85,42, birinci doz aşı oranı yüzde 93,14 olurken, bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 402 bin doza yükseldi.