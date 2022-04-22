Bayramda fiyatlar tavan yaptı! En ucuzu 400 lira

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Henüz resmi bir açıklama olmadığından Bayram tatili 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba günlerini kapsıyor. Ancak birçok kişi 5 ve 6 Mayıs tarihlerini de dahil ederek 9 günlük planlar yaptı bile. Otobüs ve uçak biletlerinin fiyatları da yüksek seyrediyor. Tatil dönemlerinin yerli ve yabancı turist için en büyük ihtiyaçlarından kiralık araçlarda ise bayram dönemi rezervasyonları yüzde 85’lere ulaştı. Biz de sezonun ilk tatil dönemi öncesinde kiralık araçların hem günlük hem de haftalık (30 Nisan-7 Mayıs) fiyatlarını araştırdık. Yaptığımız araştırmalara göre, kısa dönemli araç kiralama fiyatlarında geçtiğimiz yıla kıyasla ortalama yüzde 65 oranında artış gerçekleşti. Diğer yandan, otomotiv sektörünün yaşadığı “çip krizi” kiralık araçları da vurdu. Uzmanlar, şirketlerin yeterli sayıda araç satın alamamasından dolayı başta Ramazan Bayramı olmak üzere bu sezon Kiralık Araç bulmanın çok zor olabileceği konusunda uyardı.

HER SINIFTA VAR

Tatillerde talebin tavan yaptığı kiralık araçlarda ‘ekonomik’, ‘orta’ ve ‘lüks’ olmak üzere 3 temel kategori bulunuyor. Son dönemlere bunlara “SUV” ile “Karavan” kiralama da eklendi. Bu sezon, Ramazan Bayramı’nda ekonomik bir otomobil kiralamanın günlüğü ortalama 400 lira. Eğer bu aracı 30 Nisan-7 Mayıs tarihleri boyunca 7 gün kiralamak isterseniz ödeyeceğiniz toplam tutar 2 bin 800 lirayı buluyor. Orta sınıfta kiralık otomobillerin günlüğü 550 liradan başlıyor. 3 bin 850 lira öderseniz bu otomobili bir hafta boyunca kiralayabiliyorsunuz. Lüks sınıfta günlüğü bin 250 liradan 2 bin liraya kadar uzanan geniş bir yelpaze bulunuyor. 1.250 lira dikkate alındığında Ramazan Bayramı’nda haftalık lüks otomobil kiralamanın maliyeti 8 bin 750 liraya ulaşıyor. Minibüs kiralamanın günlük ücreti de aracın donanımına göre bin liradan 3 bin liraya kadar değişiyor.

ÇİP KRİZİ KİRALIK ARACI DA VURDU

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, kısa dönemli araç kiralama sektörüyle alakalı güncel verileri Hürriyet ile paylaştı. Kurumsal günlük kiralama şirketlerinin Mart 2021’de 26 bin aracı olduğunu, Mart 2022’de bu sayının 32 bin adede yükseldiğini belirten Ekici, “Alımlar devam ediyor, araç parkı 37 bine kadar çıkacak ancak çip krizi ve diğer parçalardaki bulunurluk sorunu nedeniyle yeterli sayıda aracın üretilememesi sektörümüzü de etkiledi. Şu anda kiralama şirketleri artan fiyatlara rağmen araç almak istese de bulamıyor. Sezona çok az bir zaman kaldı, bu şartlar altında sezonun ihtiyaçlarına tam anlamıyla yanıt vermek çok zor olacak. Araç kiralamak isteyenlere tavsiyem; planları varsa fazla beklemeden hemen rezervasyonlarını yapsınlar” dedi. Ekici ayrıca, ikinci el araç alıp kiralamak gibi bir durumun, kiraya konu edilen aracın satışında oluşan vergi farkından dolayı teknik olarak mümkün olamayacağının da altını çizdi.

KARAVANA TALEP ÇOK

Türkiye yollarında sayıları hızla artan SUV gövde tipindeki araçların günlük kiralama bedelleri 900 lira olarak dikkat çekiyor. Buna göre, 7 günlük bir SUV otomobil kiralamak için 6 bin 300 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Son dönemde özellikle kurumsal kiralama şirketleri tarafından filolara eklenen karavanlara ise talep oldukça büyük. Kiralık karavanların günlüğü ortalama 2 bin liradan başlıyor. Yani bayram döneminde bir hafta boyunda kiralık karavanla tatil yapmak isteyenlerin ödeyeceği net tutar 14 bin lirayı buluyor. Bu tutarın, artan otel fiyatları da dikkatte alındığında vatandaşlara oldukça cazip gelmesi karavan kiralamaya olan talebi bir hayli arttırmış. Sorduğumuz birçok kurumsal kiralama şirketi 30 Nisan ila 7 Mayıs tarihleri arasında karavanların tümünün rezerve edildiğini aktardı.

BAYRAMDA HANGİ ARAÇ KAÇ LİRAYA KİRALANACAK?

EKONOMİK

Günlük... 400 TL

Haftalık 2.800 TL

ORTA

Günlük... 550 TL

Haftalık 3.850 TL

SUV

Günlük... 900 TL

Haftalık 6.300 TL

LÜKS

Günlük. 1.250 TL

Haftalık 8.750 TL

KARAVAN

Günlük 2.000 TL

Haftalık 14.000 TL (Taylan Özgür Dil-Hürriyet)