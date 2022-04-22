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    EkonomiParalar hesaplara yatırılıyor! 5 ödeme birden yapılıyor
    HaberlerEkonomi Haberleri Paralar hesaplara yatırılıyor! 5 ödeme birden yapılıyor
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    Paralar hesaplara yatırılıyor! 5 ödeme birden yapılıyor

    Yüz binlerce kişi bekliyordu. Destek ödemeleri vatandaşların banka hesaplarına yatırılmaya başladı. 5 ödeme birden yapılıyor. Güzel haberi Bakan Kirişci duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yaptığı açıklamada, "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

    22.04.2022 - 09:42 |
    Paralar hesaplara yatırılıyor! 5 ödeme birden yapılıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 5 farklı kalemde 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesinin bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarına göre üreticilerine hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

    Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci sosyal medya hesabından, “Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun” başlığıyla yaptığı paylaşımda, Buzağı Desteği kapsamında 1 milyar 135 milyon 749 bin 846 lira, Çiğ Süt Desteği kapsamında 419 milyon 647 bin 375 lira, Manda Desteği kapsamında 23 milyon 64 bin 350 lira, Süt Analiz Desteği kapsamında 16 milyon 663 bin 700 lira, Malak Desteği kapsamında 7 milyon 557 bin 950 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 602 milyon 683 bin liralık destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını ifade etti.

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