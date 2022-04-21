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SGK harekete geçti ve resmen duyurdu! Listeden çıkarıldı, artık...

SGK harekete geçti ve resmen duyurdu. Listeden çıkarıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma komisyonunun toplanması sonucu alınan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni kararına göre pandemi bakım hizmetleri, hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan listelerinden çıkarıldığı bildirildi. Söz konusu listeler, sağlık hizmetlerinin fiyatlandırma ve faturalandırılmasına esas teşkil ediyor. İşte Resmi Gazete kararı...

21.04.2022 - 11:29 |
SGK harekete geçti ve resmen duyurdu! Listeden çıkarıldı, artık...

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, pandemi bakım hizmetlerini hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan listelerinden çıkardı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tebliğine göre, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, 13 Nisan'da toplantı yaptı.

Toplantı sonuncunda, pandemi bakım hizmeti ile pandemi yoğun bakım hizmetlerini sağlık uygulama tebliği ekinde yer alan hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan hizmetleri listesinden çıkardı. Söz konusu listeler, sağlık hizmetlerinin fiyatlandırma ve faturalandırılmasına esas teşkil ediyor.

SGK harekete geçti ve resmen duyurdu Listeden çıkarıldı, artık...

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