GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSeyir halindeyken yangın çıkan otomobil küle döndü
HaberlerGündem Haberleri Seyir halindeyken yangın çıkan otomobil küle döndü
ABONE OL

Seyir halindeyken yangın çıkan otomobil küle döndü

Antalya’da seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü. Çevredekilerin yardımıyla eşyalarını kurtaran sürücü, “İnsanlar neden ölüyor, o da ihtiyarlamıştı. Hayat bu” dedi.

16.03.2022 - 16:43 | | DHA
Seyir halindeyken yangın çıkan otomobil küle döndü

 

Otomobili küle döndü. Otomobil yangını, saat 15.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Almanya'dan emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen Uğur Can Talu'nun kullandığı PF W 488 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Dumanların çıktığını gören araç sahibi Uğur Can Talu, otomobilini durdurup araç içerisinden kişisel eşyalarını dışarıya çıkarmaya başladı. Motor kısmından yayılan alevler kısa sürede aracı kapladı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredekiler, alevleri söndürülebilmek için yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle cadde üzerinde kilometrelerce kuyruk oluşurken, bir süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracı söndürdü. Yangın sonucu Talu’ya ait araç adeta küle döndü. Büyük hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Seyir halindeyken yangın çıkan otomobil küle döndü



"İhtiyarlamıştı"

Sürücü Uğur Can Talu, "Kokmaya başlayınca pencereleri açtım. Duracak yer aradım. Birdenbire burada alev aldı. Eşyalarımı çıkarmama cevrede bulunanlar yardım etti" dedi. Talu, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruya ise, "Biz neden ölüyoruz, o da ihtiyarladı. Hayat bu" diye cevap verdi.

    GÜNCEL HABERLER

    Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! İki eyalet için tsunami uyarısı

    Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! İki eyalet için tsunami uyarısı

    Rusya'ya karşı ünlüler cepheye akkın etti! Ukraynalı aktör ölmeden hemen önce çelik yeleğini ‘kahramanca’ çocuğa verdi...

    Rusya'ya karşı ünlüler cepheye akkın etti! Ukraynalı aktör ölmeden hemen önce çelik yeleğini ‘kahramanca’ çocuğa verdi...

    Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu

    Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! İki eyalet için tsunami uyarısı

    Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! İki eyalet için tsunami uyarısı

    Sıradaki Haber
    Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu

    Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu

    Sıradaki Haber
    SWIFT sistemine alternatif geliyor! Rusya ve Çin harekete geçti

    SWIFT sistemine alternatif geliyor! Rusya ve Çin harekete geçti

    Sıradaki Haber
    GSS ile ilgili kritik detay! Belli oldu, tüp bebek, cerrahi, psikiyatri, kemoterapi ve radyoterapi...

    GSS ile ilgili kritik detay! Belli oldu, tüp bebek, cerrahi, psikiyatri, kemoterapi ve radyoterapi...

    Sıradaki Haber