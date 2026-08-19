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Seyir halindeyken baygınlık geçiren sürücü kaza yaptı

19.08.2026 - 00:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Kadri KAYA/ AYVALIK(Balıkesir), (DHA)

Seyir halindeyken baygınlık geçiren sürücü kaza yaptı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, seyir halindeyken baygınlık geçiren sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki 3 araca ve ardından kavşak ortasındaki Atatürk büstüne çarptı. Kazada sürücü ile eşi yaralandı.

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Kaza, saat 20.50 sıralarında Çamlık Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, U.C. idaresindeki 38 HF 005 plakalı otomobil, sürücüsünün seyir halindeyken baygınlık geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce yol kenarında bulunan 34 FEJ 370, 34 SRT 35 ve 34 KLL 197 plakalı araçlara, ardından da kavşak ortasında yer alan Atatürk büstüne çarparak durabildi.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü U.C. ile eşi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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Olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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