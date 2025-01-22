Şevval hayatının en zor kararını babasıyla görüntülü konuşken aldı! Bolu’daki yangında 12’nci kattan atladı

Okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çok sayıda aile çocuklarıyla tatil amaçlı otelde kalıyordu. Yangında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 76 kişi yanarak, dumanda boğularak veya can havliyle kendisini kurtarmak için pencerelerden atlayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 51 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Otelden kurtarılan diğer tatilciler ise bölgede bulunan diğer otellere yerleştirildi. Yangından kurtulanlardan biri de Şevval Şahin oldu.

Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’nde dün yangında 76 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı.

YARALI OLARAK KURTULDU

Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Şahin’in tedavisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

BABASIYLA KONUŞTUĞUNDA KARAR VERDİ

Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

76 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetti. Otelde kalanların yakınları gözyaşları içerisinde iyi bir haber almayı bekledi. Saatlerce yakınlarından haber alamayanlar sinir krizleri geçirdi.

DAKİKA DAKİKA FACİA

- İlk ihbar saat 03.21’de alındı.

- İlk müdahale saat 04.06’da yapıldı.

- Yangına müdahale çalışmalarına AFAD, İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Kızılay, STK’lar, Bolu Belediyesi olmak üzere 156 araç ve 428 personel ile Bolu, Düzce, Sakarya, Ankara ve Kocaeli’den itfaiye ve su tankeri katıldı.

- Arama kurtarma aracıyla beraber mobil haberleşme aracı da müdahale çalışmalarında yer aldı.

- Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle alevlere müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirildi.