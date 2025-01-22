Kahreden liste! Otel yangınında ölenlerinin bazılarının kimlikleri belli oldu!

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki Grand Kartal Otel'de henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katıldı. İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.

Bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü.

ÖLENLERİN BAZILARININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Okulların tatil olması nedeniyle ölenler arasında çok sayıda çocuk bulunuyor. Yaşamını yitiren isimlerden bazıları şunlar:

Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve ailesi de otelde konaklayanlar arasındaydı. Türkmen’in kızı Ala Dora Türkmen (18), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “9013 odada piste bakan kısımda, ailemden haber alamıyoruz, yangında mahsuruz acil yardım” diyerek çağrıda bulundu. Ancak yangında Türkmen ve eşi Ayşe Neva Türkmen ile çocukları Ala Dora ve Yücel Ata Türkmen (22) de hayatını kaybetti.

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Hayatını kaybedenlerden bazıları şöyle: Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın, Medical Park Ankara Hastanesi’nden Dr. Ahmet Çetiz, eşi Habibe Çetiz ile çocukları Vedat, Sedat ve Esat Çetiz, Fenerbahçeli yüzme sporcusu Vedia Nil Apak (11), Ferda Apak, Oyak Çimento Fabrikaları AŞ Bolu Çimento Şubesi Fabrika Direktörü Mehmet Cem Doğan, eşi Ayşemin Elif Doğan ve kızları Ayşe Maya Doğan, Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Başkanı Can Tokcan, kardeşi Atıl Enis Tokcan ve oğulları Kemal Tokcan ile Atlas Kaan Tokcan, Yaşam koçu Duygu Doğan, eşi Mert Doğan ve kızları Mavi ile Doğa Doğan, annesi Burcu Güngör, babası Kıvanç Güngör ve kardeşi Kerem güngör, TED Ankara Koleji 10’ncu sınıf öğrencisi Eren Bağcı, Ankara Okulu 3’ncü sınıf öğrencisi Kemal Tokcan ve 2001 mezunu babası Can Tokcan ile Atlas Kaan Tokcan ile babası Atıl Enis Tokcan.

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BABASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yangında Dilara Ermanoğlu (24) da yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp Mardin’den Bolu’ya giden babası Ferman Ermanoğlu da hastane önünde kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, tedaviye alındı.

TOKCAN AİLESİNDEN 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

ODTÜ Koleji'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Acı kayıplarımız. Bolu Kartalkaya'da yaşanan elim olayda Ankara Okulu 3'üncü sınıf öğrencimiz canımız Kemal Tokcan ve babası 2001 mezunumuz sevgili Can Tokcan'ı, ana sınıfı öğrencimiz canımız Atlas Kaan Tokcan ve babası sevgili Atil Enis Tokcan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ailesine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

10. SINIF ÖĞRENCİSİ EREN BAĞCI YAŞAMINI YİTİRDİ

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangında 10. sınıf öğrencimiz EREN BAĞCI’yı kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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DOKTOR VE ÖĞRETMEN ÇİFT, 3 ÇOCUKLARI İLE BİRLİKTE YAŞAMINI KAYBETTİ

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 66 kişiden 5’i de Çetiz ailesi oldu. Mersin Bozyazı nüfusuna kayıtlı öğretmen Habibe, Ankaralı doktor eşi Ahmet, ikiz çocukları Sedat ve Vedat ile küçük çocukları Esat Çetiz, tatil yaptıkları otelde çıkan yangın faciasında can verdi. Ailenin cansız bedenlerinin otopsinin ardından Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

İZMİR'DEN GELEN ANNE - KIZ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’de oturan Hilmi Altın ve eşi Kübra Tonguç Altın’ın da çocukları 4’üncü sınıf öğrencisi Alya Altın’la birlikte otelde olduğu öğrenildi. Çıkan yangında Hilmi Altın’ın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, anne-kızın hayatını kaybettikleri belirlendi.

Facia kurbanlarından Alya’nın İzmir’de özel bir okulda 4’üncü sınıf öğrencisi olduğu, anne Kübra Tonguç Altın’ın ise Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı doktora programı mezunu olduğu, aynı üniversitede Doktor Öğretim Üyesi unvanıyla akademik kadroda görev yaptığı öğrenildi. İzmir’de yaşayan ailenin memleketlerinin Manisa’nın Soma ilçesi olduğu de belirtildi.

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BURSALI DİŞ HEKİMİ ÇİFT VE İKİ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan faciada Bursa’dan tatil için giden ve her ikisi de diş hekimi olan Erhan (48) ve Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) çifti ile çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) da hayatını kaybetti. Facia kurbanı ailenin cenazelerinin, yarın ikindi vakti Bademli Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

DOĞAN ÇİFTİ VE 2 ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

Bolu Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel yangınında Adanalı Mert ve Duygu Doğan çiftinin çocukları Mavi ve Doğa Doğan'la birlikte hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yabancı bir firmanın Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan'ın, ailesiyle İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri öğrenildi. Otelde çıkan yangın faciasında Mert Doğan’ın beraberinde eşi Duygu ile çocukları Mavi ve Doğa Doğan'ın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Doğan ailesinin, perşembe günü Adana'da son yolculuklarına uğurlanması planlanıyor.

DEHŞET SIRASINDA BAŞKA YÖNE KAÇTI!

Bolu Kartalkaya'daki kâbusa Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de yakalandı. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi.

Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu. Facianın hemen ardından kızlarını arayamaya başlayan aile ise acı haberi aldı.

Alevlerin arasında kaybolan 17 yaşındaki kızları Özüm Karataşlı'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.