Şentop: Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, fikrin yeridir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında kürsüde gerçekleştirdiği eyleme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şentop, "Bugün bir grup toplantısında, bir genel başkanın, kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şovla vermek istediği mesaj, millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun milli iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclis'in mekanları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır" ifadelerini kullandı.



Şov amacıyla dahi olsa yapılan hareketi esefle kınadığını belirten Şentop, "Toplumsal her türlü sorunun çözüm yolu olan siyasette ve siyasetin kalbi olan Meclis'te şiddet vasıtası olan bir nesnenin propaganda için umuma teşhir edilmesi; TBMM'nin ekranlarda ve satırlarda 'mermi' kavramıyla yan yana getirilmesi her şeyden önce siyasete ve Meclis'e büyük zarar verir. Bu noktada en büyük hassasiyeti göstermesi gerekenler ise şüphesiz milletvekillerimiz ve siyasi partilerimizin genel başkanlarıdır. Herkesi, özellikle seçimlere yaklaştığımız bu hassas süreçte, Meclis'in saygınlığına yakışır şekilde hareket etmeye davet ediyorum" açıklamasında bulundu.