Şehit yakını ve gazilere trende seyahat kolaylığı geliyor: TCDD ve Bakanlık anlaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla istihdamdan ulaşıma, sağlıktan eğitime birçok alanda destek sunuluyor. Bakanlığın Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü’nce şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirket, birlik, müessese ve işletmelere veya yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmaları için ücretsiz seyahat kartları veriliyor.

Hak sahipleri bu kapsamda TCDD Taşımacılık A.Ş'ye ait yolcu trenlerinde de ücretsiz seyahat edebiliyor. Bu çerçevede ücretsiz seyahat kartına sahip şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının bilgilerinin anlık sorgulanarak yurt içi biletleme işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Protokol sayesinde şehit yakınları ve gazilerin bilgileri, anlık olarak sistemde doğrulanacak. Daha önce biletleme işlemleri için TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye giderek kayıt yaptırma zorunluluğu olan hak sahipleri, artık herhangi bir kayda gerek olmadan elektronik ortamda istedikleri zaman kolaylıkla biletlerini alabilecekler" denildi.

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