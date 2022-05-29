GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemŞehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
HaberlerGündem Haberleri Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal (33), memleketi Konya'da toprağa verildi .

29.05.2022 - 17:58 | | Salih BÜYÜKSAMANCI/ILGIN,(Konya),(DHA)
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş Hasan Çatal, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağara arama-tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'ndan Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonda görevlendirilen Uzman Çavuş Hasan Çatal için memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde tören düzenlendi. Cenaze törenine şehidin eşi Zeynep Çatal, babası Zekeriya Çatal, yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, protokol üyeleri, şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Behlülbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÜNCEL HABERLER

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist öldürüldü

İstanbul'da tarihi gün! Fethin 569. yılında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile taçlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da tarihi gün! Fethin 569. yılında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile taçlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bahçeli'den 'Millet Bahçesi' açıklaması: Atatürk Havalimanı'nda yıkım yok, ihya faaliyeti var

Bahçeli'den 'Millet Bahçesi' açıklaması: Atatürk Havalimanı'nda yıkım yok, ihya faaliyeti var

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist öldürüldü

Sıradaki Haber
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alacak! İşte başvuru şartları!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den flaş açıklamalar: Kilit öneme sahip!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den flaş açıklamalar: Kilit öneme sahip!

Sıradaki Haber
Evi olmayanlara müjde! Konutta yeni dönem ağustosta başlıyor, arazi kamudan.... İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana ve...

Evi olmayanlara müjde! Konutta yeni dönem ağustosta başlıyor, arazi kamudan.... İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana ve...

Sıradaki Haber