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Şehit polis ağabeyi gibi Nilüfer de trafik kazasında hayatını kaybetti

Sakarya’da, 2004 yılında trafik kazasında şehit olan polis memuru Fatih Esin Ertürk’ün kız kardeşi Nilüfer Ertürk (37) ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı. Lastiği patlayan araçtan inen Nilüfer Ertürk, TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

10.12.2021 - 17:42 | | İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)
Şehit polis ağabeyi gibi Nilüfer de trafik kazasında hayatını kaybetti

Emlakçılık yapan Nilüfer Ertürk, dün D-100 Karayolu Sakarya-Kocaeli yolunda otomobilinin patlayan lastiğine bakmak için araçtan indi. Arkadan gelen TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralanan Nilüfer Ertürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nilüfer Ertürk’ün, Geyve ilçesinde polis memuru olan ağabeyi Fatih Esin Ertürk'ün (28) de 30 Kasım 2004'te göreve giderken trafik kazasında şehit olduğu öğrenildi.

3 çocuk annesi Nilüfer Ertürk’ün cenazesi Taraklı ilçesi Ulucami Mahallesi’nde bulunan Yunuspaşa Camii’ne getirildi. Ertürk, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Taraklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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